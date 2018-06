Un certain Yverdon - NE Xamax

Les deux «affiches» des 32es de finale de la Coupe de Suisse concernent les Romands. A la mi-août, Sion ira à Köniz et Xamax (qui a battu Lausanne 5-1 ce samedi en match de préparation) à Yverdon, deux adversaires issus de la Promotion League.

Sion n'a pas de raison de trembler à l'évocation de Köniz, mais les Sédunois se souviendront que Lausanne avait trébuché dans la banlieue bernoise voici deux ans. Et un an plus tôt, c'est GC qui avait chuté face au pensionnaire de Promotion League. Neuchàtel Xamax, de retour en Super League, s'en ira au sud du lac pour y affronter Yverdon. Servette s'en ira à Meilen, club de 3e ligue, alors que le Lausanne-Sport jouera contre Kosova Zurich, un club de 1re ligue.

A noter que les Genevois de Veyrier, 2e ligue interrégionale, recevront Thoune et les Vaudois de Gland accueilleront Lucerne. Le détenteur du trophée, le FC Zurich, se rendra à Bâle pour en découdre avec Concordia qui milite en 2e ligue.

Le tirage au sort des 32es de finale

Matches avec des clubs de Super League: Concordia Bâle (2.) - Zurich Bienne (1.) - Young Boys Montlingen (2.) - Bâle Gland (2.) - Lucerne Köniz (PL) - Sion Ueberstorf (2.i.) - St-Gall Veyrier (2.i.) - Thoune Dietikon (2.i) - Lugano Buochs (1.) - Grasshoppers Yverdon (PL) - Neuchâtel Xamax

Matches avec des clubs de Challenge League: Kosova ZH (1.) - Lausanne-Sport Amriswil (2.i.) - Aarau Meilen (3.) - Servette Uzwil (2.i.) - Wil Bellach (2.) - Chiasso Freienbach (2.i.) - Schaffhouse Greifensee (2.) - Winterthour Frauenfeld (2.i.) - Rapperswil-Jona Langnau (3.) - Kriens

Les autres matches: Bellinzone (PL) - YF Juventus (PL) Soleure (1.) - Nyon (PL) Meyrin (1.) - Cham (PL) Willisau (2.i.) - Breitenrain (PL) Portalban/Gletterens (2.i.) - Wohlen (PL) Goldau (1.) - Bavois (PL) Zoug 94 (1.) - Red Star (1.) Novazzano (2.i.) - Echallens Région (1.) FC Erde (4.) - Azzurri 90 LS (1.) Malcantone (3.) - Moutier (2.i.) Grand-Saconnex (2.) - Muri (2.i.) Fleurier (2.) - Nidau (2.) Klingnau (2.) - Bramois (2.) Dates: 18/19 août (ATS/nxp)