Un derby suisse lors du Boxing Day

Prêté cette saison par Ingolstadt, Florent Hadergjonaj est en passe de gagner sa place de titulaire sur le flanc droit de la défense du néo-promu. A 23 ans, le natif de Langnau compte, faut-il le rappeler, une sélection en équipe de Suisse. Le 1er juin dernier, il avait été introduit à la pause lors du succès 1-0 à Neuchâtel de la Suisse en match amical face à la Biélorussie. Un succès acquis grâce à une frappe lumineuse de... Xherdan Shaqiri qui sera très certainement son adversaire direct mardi.

A Huddersfield, Florent Hadergjonaj a la chance d'évoluer sous les ordres d'un entraîneur, David Wagner, qui a toujours ses antennes en Bundesliga. Avant d'être l'artisan de la promotion de Huddersifled Town au sein de l'élite, le technicien américano-allemand fut, en effet, l'assistant de Jürgen Klopp à Dortmund. «Je lui ai parlé très longtemps avant de finaliser mon prêt. Je voulais savoir ce qu'il pensait de moi, ce qu'il attendait de moi, souligne le Bernois. Comme j'ai signé lors des derniers jours du mercato, il était important de savoir si mon intégration pouvait se faire dans de bonnes conditions.»

Hadergjonaj a trouvé ses marques

Titularisé pour la première fois en championnat le 4 novembre lors du succès 1-0 à domicile devant West Bromwich Albon, Florent Hadergjonaj a trouvé ses marques dans une équipe qui figure au 11e rang du classement avec 3 points d'avance sur Stoke City (14e) et 6 sur Bournemouth, le premier relégable. Après le match contre Stoke, Huddersfield recevra Burnley le 30 décembre avant de jouer à Leicester le 1er janvier.

«Nous avons encore joué samedi à Southampton (1-1), précise Florent Hadergjonaj. Cet enchaînement de quatre matches en dix jours représente quelque chose de nouveau pour moi. Je le vois comme un défi, comme une chance.»

Le prochain Mondial

Florent Hadergjonaj rêve sans doute dans un coin de sa tête à participer à la prochaine Coupe du monde comme plusieurs de ses coéquipiers Les Danois Jonas Lössl, Mathias Jörgensen et Philip Billing, ainsi que l'Australien Aaron Mody verront très certainement la Russie en juin prochain. Seulement, l'ancien joueur des Young Boys a la malchance d'évoluer à un poste pour lequel Vladimir Petkovic n'a que l'embarras du choix.

On pense, bien sûr, au capitaine Stephan Lichtsteiner, mais aussi à Michael Lang, à Silvan Widmer, à Nico Elvedi et à Kevin Mbabu. Florent Hadergjonaj part certes de loin, mais il a un argument de taille à porter à son crédit: un statut de titulaire au sein du plus grand championnat au monde. (ats/nxp)