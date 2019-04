Un raté incroyable prive le PSG du titre

Qu'est-ce qui est passé par la tête d'Eric Maxim Choupo-Moting à la 28e minute du match entre le PSG et Strasbourg? L'attaquant allemand a réussi un sauvetage magnifique sur la ligne, sortant in extremis le tir de... son propre coéquipier Christopher Nkunku. Son geste est difficilement explicable, même après plusieurs visionnements de la scène.

[ Video ] Lunaire. Choupo-Moting empêche Nkunku de marquer et donner l’avantage au PSG lors de ce #PSGRCSA pic.twitter.com/W3rKPn9IBE

L'international camerounais, souvent critiqué depuis son arrivée dans la capitale française, avait pourtant ouvert le score (13e) dans cette rencontre où une victoire offrirait un 8e titre au PSG. Mais son but a très vite été oublié après sa boulette, surtout que Strasbourg a retourné la situation avant la pause (1-2). Le deuxième but alsacien vaut d'ailleurs le détour.

Malgré l'égalisation de Thilo Kehrer (82e, 2-2) et plusieurs occasion en fin de match, les Parisiens ont concédé le nul face à Strasbourg. Un point qui ne suffit pas à leur bonheur. Mbappé et ses coéquipiers devront attendre la 32e journée pour fêter ce titre en Ligue 1. Ils se déplaceront dimanche prochain sur la pelouse de leur dauphin: Lille.

De son côté, le pauvre Eric Maxim Choupo-Moting est sorti à l'heure de jeu, sous les sifflets du Parc des Princes. Après le match, il s'est confié au micro du légendaire Laurent Paganelli sur Canal+. «J'ai pensé que le défenseur allait intervenir. Cela n'a pas été le cas. Ensuite, je me suis dit que j'étais hors-jeu. Tout s'est passé très vite et j'ai arrêté le ballon.» Belle analyse.

Mbappe's reaction to that Choupo-Moting.... clearance (?) is perfection pic.twitter.com/QTvp7jqfQP