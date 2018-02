Usain Bolt ne fera qu'un match...caritatif

L'ex-sprinter Usain Bolt avait provoqué l'effervescence en annonçant lundi avoir signé avec un club de football. Le jeune retraité va cependant se contenter de disputer un match de charité en faveur de l'Unicef à Old Trafford, le stade de Manchester United, a-t-il annoncé mardi sur son compte Twitter.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ?????? pic.twitter.com/t2sDB1iLP8