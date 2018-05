Valon et ses démons, Behrami et sa lumière

Valon Behrami est un Sisyphe heureux. Comme si la douleur signalait le chemin, comme si la punition grandissait l’âme, comme si l’ombre devait révéler la lumière. Cela fait depuis 2005 qu’il roule sa pierre en équipe de Suisse, il disputera en Russie son sixième grand tournoi (quatrième Mondial, deux Euro).

L’homme est incontournable, il est le pilier de la sélection. Alors c’est avec lui qu’il faut regarder le parcours. Le gamin qui arrive dans les bagages de ses parents qui fuient le chaos de l’ex-Yougoslavie, le football comme horizon, le talent, l’argent, le succès. Simple. Il est un privilégié et il le sait. Mais Behrami évoque une autre route. Plus sinueuse, pour parler de ces treize années sous le maillot suisse.

Mondial 2006: seul, si seul

Il est appelé par Köbi Kuhn parce qu’à 21 ans il est titulaire à la Lazio. Le jeune Behrami découvre la sélection. «C’était comme un nouveau boulot, je pense, quand on arrive et qu’on ne sait pas quoi faire, explique-t-il. Il y avait aussi Dzemaili. L’intégration a été compliquée. Personne ne nous parlait.» Il fait le point dans sa poche et goûte déjà à la part sombre. «C’était une expérience», souffle-t-il. Il ne jouera que deux minutes, à la fin de Suisse - Corée du Sud. Et vivra l’élimination en 8es de finales aux tirs au but contre l’Ukraine depuis le banc.

Euro 2008: la désillusion

Un Euro à domicile, c’est merveilleux. Une élimination lors d’un Euro à domicile après deux matches, en cinq jours, c’est un cauchemar. «Nous étions la première équipe éliminée…, soupire-t-il en y repensant. Franchement, au sortir de cet Euro, je n’avais qu’une envie: qu’un bouton permette de revenir en arrière. Je l’aurais actionné.» Il est titulaire lors des trois rencontres disputées. Il avait gagné sa place pour ça? Pour être éliminé en cinq jours? Il devait être comme cette Suisse qui se croyait grande sans en avoir encore la force.

Mondial 2010: le pire moment

De ce rendez-vous sud-africain, il a pour toujours le souvenir déchiré d’un moment en enfer. D’abord, blessé, il ne joue pas le premier match, le miracle de Durban, la victoire contre l’Espagne future championne du monde. C’est Gelson Fernandes qui le remplace qui sera le buteur suisse. Ensuite, il y a ce Chi­li - Suisse, cette 31e minute de jeu. Arturo Vidal le harcèle, il le provoque, commet des fautes que l’arbitre ignore et Behrami gesticule maladroitement. La mauvaise simulation de Vidal abuse le directeur de jeu qui expulse le Suisse. «C’est le pire moment de ma carrière, avoue-t-il. On perd, on ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale et j’ai ce sentiment de culpabilité qui m’étreint. De retour à Lugano, je ne voulais même plus sortir de chez moi. J’ai beaucoup réfléchi sur ma façon de jouer, de me comporter. Et j’ai changé. Tout a changé. Le pire moment de ma carrière est aussi la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, en quelque sorte. Avant, je me battais contre le monde entier, tout le temps, à m’insurger. Je prenais tout personnellement. Mais cette guerre-là, tu ne peux pas la gagner. Tu dois seulement cesser de combattre. Et grandir. Accepter les critiques. Je ne suis plus le même.»

Mondial 2014: l’espoir douché

Behrami est tout entier dans le souvenir qu’il choisit quand on lui demande d’évoquer 2014: il pourrait raconter sa folle chevauchée pour permettre la victoire sur l’Équateur ou le 8e de finale contre l’Argentine, «le match le plus abouti de la Suisse» dira-t-il tout de même, mais il choisit le Suisse - France, la défaite 5-2, parce qu’il s’estime coupable sur le 2-0. «Je suis comme cela, rit-il. L’Équateur, OK, mais c’est mon rôle de faire ça.» Toujours cette idée de s’attacher à ses démons d’abord pour aller vers la lumière.

Euro 2016: encore frustré

«Un Euro, en France, c’est bien, parce que tous les fans sont là, bien plus nombreux qu’en Afrique du Sud ou au Brésil, lance Behrami. On sentait que c’était le moment pour réaliser un truc. Mais on a à nouveau perdu en huitièmes de finale, contre la Pologne, aux tirs au but. C’est dur. Moi, je voulais arrêter ma carrière internationale après ça…» Il est pourtant plus présent que jamais à la veille du Mondial russe.

Mondial 2018: grâce à sa fille

S’il est là, à combattre encore malgré les douleurs physiques, c’est grâce à sa fille. Quand il songeait à se retirer de l’équipe de Suisse, c’est elle qui l’a remotivé. Elle avait 7 ans. «Elle m’a dit qu’il y avait un nouveau tournoi dans deux ans, sourit Valon. Que c’était une chance. Elle avait raison. Bon, il y a peu, elle m’a aussi demandé si j’allais jouer contre Neymar. Je lui ai dit que oui. Et là, elle m’a sorti qu’il était trop fort pour moi en rigolant. Merci pour la confiance, on a ri…» On pourra compter sur lui. Et sur Xhaka. Ouf! (24 heures)