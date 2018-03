Vendredi, c’est Panini! La Coupe du monde appâte les Suisses

Pour certains, cela prend des allures de madeleine de Proust. Pour d’autres, plus jeunes, cela sonne comme une nouvelle aventure. Chez tous, les vignettes Panini ont le mérite de créer une insondable excitation. Comme un retour vers le futur, elles ravivent autant les souvenirs d’enfance qu’elles nous propulsent vers l’été qui vient. Une fois encore, elles s’apprêtent à être vendues comme des petits pains et à déclencher le délire partout. Dans les cours de récréation bien sûr, mais aussi au boulot, où les adultes retrouvent leur âme d’enfant en ouvrant délicatement la pochette et en respirant l’incomparable odeur des «stickers». Ce ne sont plus, comme à l’époque où ils les regardaient avec des étoiles dans les yeux, Diego Armando Maradona, Michel Platini ou Kalle Rummenigge que les quadras d’aujourd’hui recherchent, mais plutôt Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

Un véritable tabac

Le rêve d’imiter les géants du jeu est passé et le faciès des stars ne se vend pas encore au prix de leur salaire, mais il vaut toujours de l’or. Pour les papas (ou les mamans) comme pour leurs enfants. «Pour que j’échange un double de Messi, il faudrait que l’on me donne une équipe entière, et pas le Panama», prévient déjà Matteo, 11 ans, qui va «vivre» son deuxième Mondial de collectionneur après le Brésil 2014. «Je ne suis pas sûr que je céderai ma vignette de l’Argentin à mon fils», sourit Marc, le papa.

Ces prochains jours, combien seront-ils, comme eux, à libérer leur porte-monnaie pour tenter de rassembler au plus vite les 682 clichés apparaissant sur 80 pages cette année? Parce que l’on ne voit plus les «serial» collectionneurs défiler chez les marchands de journaux depuis que les grandes surfaces se sont elles aussi mises à vendre les célèbres autocollants, on pourrait croire que le phénomène s’essouffle, mais les chiffres (près de 70 millions de pochettes devraient être écoulées en 2018) montrent que, plus encore que tous leurs voisins, les Suisses continuent de croquer à pleines dents dans les Panini.

La passion ne s’enfuit pas avec le temps, mais elle coûte plus cher, désormais (le paquet coûte 1 fr. 10 ). Une aubaine pour la firme, qui s’en frotte les mains et ne manque pas de proposer à nouveau une édition spéciale. Or, la somme qu’il faut débourser pour compléter l’album peut constituer un souci pour les familles nombreuses. «Même si les Panini ne sortent que tous les deux ou quatre ans, c’est vrai que l’ensemble peut finir par coûter cher», confie Sabine, mère de deux enfants et dont le mari est aussi collectionneur. Avant d’ajouter: «D’un autre côté, c’est sympa d’avoir la première vignette de Denis Zakaria, que l’on avait vu faire ses débuts au SFC.»

La fierté des joueurs

Entouré de Steven Zuber, Breel Embolo et Xherdan Shaqiri, le Genevois figure en page 45 de l’album «russe». Pour son grand plaisir, puisqu’une entrée chez Panini est une sorte d’aboutissement. Tous apprécient de voir leur figurine au cœur de l’album. Même ceux pour qui cela ne constitue pas une première. Preuve en est qu’à peine un compte Twitter avait-il posté son cliché que Gelson Fernandes le partagea sur le réseau social.

Chez d’autres, l’absence peut s’avérer cruelle. Il y a huit ans, Steve von Bergen avait ainsi regretté de ne pas figurer dans la collection 2010. «Mais je préfère être sur le terrain et pas dans l’album que l’inverse», nous avait alors confié le défenseur neuchâtelois. Avant d’être retenu pour le rendez-vous sud-africain. (nxp)