Voici pourquoi Ronaldo a été expulsé

Amer retour en Espagne pour Cristiano Ronaldo: exclu et inconsolable, le nouvel attaquant-vedette de la Juventus n'a pas pu contribuer au succès turinois à Valence (2-0) mercredi en Ligue des champions, acquis sur deux penalties de Miralem Pjanic et un soupçon de polémique arbitrale.

Parti en Italie cet été, l'ancienne star du Real Madrid n'imaginait sans doute pas que son grand retour sur les pelouses espagnoles ne durerait qu'une trentaine de minutes, le temps de s'accrocher avec un défenseur et d'écoper d'un carton rouge direct et plutôt sévère. Incrédule, puis éploré, Ronaldo a regagné les vestiaires les yeux rougis, se dissimulant le visage dans une bâche au-dessus du tunnel d'accès au terrain.

C'est donc ce geste qui a valu à Cristiano Ronaldo son carton rouge

«C'est très sévère, je pense que si vous avez vu les images, vous avez pu voir que c'est incompréhensible», a déclaré son coéquipier Blaise Matuidi. «Après, j'espère qu'ils (les membres de la commission de discipline, NDLR) regarderont et qu'on pourra avoir quelque chose de positif pour lui parce qu'il ne mérite pas ça. Il était triste après le match, très triste, et on était tous tristes pour lui», a ajouté le joueur français.

Son entraîneur, Massimiliano Allegri, déplorait lui l'absence de la vidéo. «La VAR (non utilisée en C1, NDLR) aurait pu aider l'arbitre à prendre la bonne décision», a concédé le coach turinois. «Se retrouver à 10 contre 11 en Ligue des champions pour un incident comme celui-ci est très décevant. Nous avons failli perdre à cause de ça et nous serons privé de Ronaldo pour la suite.»

Voilà le Portugais coupé net dans son intégration turinoise - il pourrait manquer le match contre YB le 2 octobre - et les maigres chances de voir «CR7» prétendre lundi prochain au trophée de meilleur joueur FIFA, puis au Ballon d'Or en décembre, se sont peut-être amenuisées avec le 11e carton rouge de sa carrière, son premier en C1.

