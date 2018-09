Yann Sommer et Lara Dickenmann plébiscités

Lara Dickenmann (Credit Suisse joueuse de l'année) et Yann Sommer (joueur de l'année) remportent les catégories reines des Swiss Football Awards 2018.

Lara Dickenmann, joueuse au 130 sélections (53 buts), s'adjuge cette distinction pour la troisième fois d’affilée et la huitième au total. Mardi en Pologne, à l’occasion des qualifications pour la Coupe du Monde, elle pourrait atteindre sa troisième phase finale de suite dans un grand tournoi avec l'équipe féminine A.

Yann Sommer succède, lui, à Granit Xhaka. Comme il y a deux ans après l'Euro, il a été honoré après ses performances à la Coupe du Monde russe.

Petkovic n'a pas été oublié

A l'occasion de la remise des prix à Affoltern am Albis, près de Zurich, trois autres protagonistes de l'équipe nationale masculine ont été récompensés lundi soir.

Comme en 2016 et 2017, Vladimir Petkovic a remporté la catégorie des entraîneurs. Denis Zakaria a reçu le prix du «rookie de l'année» et Xherdan Shaqiri celui de «l'auteur du but de l'année». Suite au vote par Internet, sa réussite contre la Serbie lors du Mondial a récolté le plus grand nombre de suffrages. L’actuel attaquant de Liverpool avait inscrit le but de la victoire helvétique à Kaliningrad, le 22 juin 2018, au prix d’un sprint d’environ 50 mètres et sur un service de Mario Gavranovic à la dernière minute.

Distinction spéciale pour Lichtsteiner

Lors de cette soirée, le président de l'ASF, Peter Gilliéron, a rendu un hommage particulier à à Stephan Lichtsteiner, qui a hérité d'un prix spécial récompensant ses 100 matches internationaux.

Le défenseur de 34 ans, qui compte aujourd'hui 103 sélections, a rattrapé Stéphane Chapuisat et n’est devancé que par Alain Geiger (112) et Heinz Hermann (118).

Le palmarès 2018 complet

Joueuse de l'année: Lara Dickenmann.

Joueur de l'année: Yann Sommer.

Rookie de l'année: Denis Zakaria.

Entraîneur de l'année: Vladimir Petkovic.

Auteur du plus joli but de l'année: Xherdan Shaqiri.

Arbitre de l'année: Adrien Jaccottet.

Equipe de l'année en Coupe de Suisse filles: Herti (ZG).

Equipe de l'année en Coupe de Suisse garçons: Allenwinden (ZG).

Equipe de l'année en Coupe de Suisse: FC Zurich.

But de l'année en Coupe de Suisse: Antonio Marchesano.

Club le plus fair-play de l'année: FC Erde (VS).

Distinction spéciale: Stephan Lichtsteiner (100 sélections en équipe nationale). (nxp)