Young Boys évite le pire grâce à Hoarau

Incapable de prendre le meilleur sur l’Etoile Rouge devant son public, Young Boys se retrouve en ballottage défavorable avant la deuxième manche. Déjà apparu moins fringuant en championnat depuis la reprise, le double champion de Suisse en titre a certes réussi à considérablement élever le niveau de son jeu mais cela n’a pas suffi pour lui permettre de remporter le match aller des barrages.

Parce que l’équipe de cet été 2019 ne ressemble déjà plus à celle qui enchantait le pays entier voici moins d’une année; la preuve aussi que les départs (Mbabu, Sow, Benito) ou arrêt de la compétition (Von Bergen) n’ont pas vraiment été compensés. YB a peut-être séduit mais il a aussi souffert d'étranges absences, notamment en défense. S’il n’est pas forcément une mauvaise affaire en soi compte tenu de la physionomie de la soirée, le nul obtenu par les champions de Suisse condamne les Bernois à l’exploit dans six jours. Faute de quoi, ceux-ci verront la perspective de décrocher le jackpot financier de la Ligue des champions leur filer sous le nez. En cas d’échec, le champion de Suisse serait reversé dans les poules de l’Europa Ligue, une compétition autrement moins rémunératrice, où figurent déjà Bâle (1er chapeau) et Lugano (4e).

A Belgrade, où il devra désormais aller chercher sa qualification, YB entend bien rééditer la performance réussie voici une année à Zagreb. A l’époque, un doublé de Hoarau lui avait permis de pousser les portes de la lucrative Ligue des champions et d’effacer la déception née du match aller à Berne (1-1 contre le Dinamo). Douze mois plus tard, la donne reste identique. Au stade de Suisse, la première inconnue résidait dans la possibilité pour YB de récupérer l’un de ses revenants. Espoir déçu. Seoane n’a pas pris le risque de titulariser Hoarau, cantonné dans un rôle de remplaçant de luxe alors que Sulejmani ne figurait pas sur la feuille de match comme on pouvait le supposer. La surprise est venue des présences de Lotomba et Sierro, préférés à Janko et Fassnacht. Dans une enceinte chauffée à blanc et tirant vers le rouge parce que annexée par les fans de l’Etoile Rouge, dangereusement répartis dans des secteurs bernois, YB allait connaître un départ idéal. Sur un dégagement de son gardien, une déviation inspirée de Nsame profitait à Assalé qui échappait à toute la défense pour s’en aller seul tromper Borjan.

Trois minutes plus tard, on passait tout près du 2-0 (Aebischer). Mais sur un corner de Marin, la tête de Degenek se chargeait de doucher la partie helvétique du stade. Face à un visiteur attentiste, YB aurait mérité de trouver la récompense de ses efforts avant la pause. Seules les parades répétées, parfois ahurissantes, de Borjan devait l’en empêcher. Dans le même temps, les Bernois étaient tout heureux de voir Lustenberger suppléer son gardien sur la ligne (36e, Marin). A la pause, le score reflétait cependant mal ce qu’avait été la première période: souvent séduisante mais terriblement frustrante. Le scénario devenait même cauchemardesque pour YB qui craquait dès la reprise. Avec un but de Garcia Ezequiel suite à une action initiée par le magicien Marin, profitant en cela d’une mauvaise relance. Trahi par sa défense, YB a bien sûr tenté de revenir. Au courage, avec ses tripes. Mais d’abord trop confusément, s’exposant chaque fois aux rapides contres adverses. Ou manquant de réussite à l’image du raté d’Assalé ayant déjà le poids de l’égalisation.

Seoane se résolut alors à lancer sa botte secrète, Hoarau, lequel transformait dès son entrée un penalty «offert» par la VAR pour une faute sur Ngamaleu. Le géant d’YB était même tout près de signer un doublé mais sa tête était stoppée devant la ligne par un défenseur (85e). Puis une ultime tentative mourrait à côté du poteau (89e). 2-2 final, pour YB, qui a évité le pire grâce à ses ressources, le plus dur reste à venir. S’il entend signer le miracle de Belgrade, il lui faudra impérativement resserrer sa garde dans six jours. Et compter à nouveau sur les centimètres de son No 99. Young Boys - Etoile Rouge 2-2 (1-1) Stade de Suisse, 31120 spectateurs. Arbitre: M. Makkelie (Hol). Buts: 7e Assalé 1-0, 18e Degenek 1-1, 46e Garcia Ezequiel 1-2, 76e Hoarau (penalty) 2-2. Young Boys: 26 Von Ballmoos; 29 Lotomba, 28 Lustenberger, 5 Zesiger, 21 Garcia (67e Janko); 8 Sierro (57e Fassnacht), 35 Pereira; 17 Assalé, 20 Aebischer (73e Hoarau), 13 Ngamaleu; 18 Nsame. Entraîneur: G. Seoane. Etoile Rouge: 82 Borjan; 77 Gobeljic, 6 Pankov, 5 Degenek, 23 Rodic; 87 Canas, 8 Ivanic; 11 Garcia Ezequiel (55e Jander), 10 Marin, 92 Vukanovic (85e Petrovic); 14 Boakye. Entraîneur: V. Milojevic. Notes: Young Boys sans Camara, Lauper, Spielmann, Sulejmani (blessés). Etoile Rouge sans Pavkov (blessé), ni Milunovic et Jovancic (suspendus). 36e: sauvetage de Lustenberger sur la ligne (Marin). Avertissements: 37e Nsame, 45e Aebischer, 47e Sierro, 59e Jander.