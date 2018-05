Zinédine Zidane quitte le Real Madrid

Coup de théâtre: Zinédine Zidane vient d'annoncer son départ de son poste d'entraîneur du Real Madrid. Il a mené le club à la victoire en Ligue des champions lors des trois dernières saisons.

Zidane " Il y'a eu des moments difficiles lors de cette saison mais je pense que les joueurs ont besoin de changement" pic.twitter.com/aLwkZVZjaR — Real Madrid (@RealMadrid_FR) 31 mai 2018

Le manager de 45 ans était sur le banc des merengue depuis janvier 2016. «C'est le moment pour tout le monde, pour moi, pour le club, c'est un moment important, il fallait que je parte pour tout le monde. Cette équipe doit continuer à gagner et elle a besoin d'un changement pour continuer à gagner. L'équipe a besoin d'un autre discours, d'une autre méthode de travail, c'est pour ça que je m'en vais. J'aime beaucoup ce club, j'aime beaucoup le président, je le remercierai toute ma vie pour ça»,encore a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Je ne cherche pas une autre équipe», a spécifié le Français.

«Je ne cherche pas d'autre équipe»



???? Zinédine Zidane sur son départ du Real Madrid#lequipeFOOT pic.twitter.com/e6tVfPhptL — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 31 mai 2018

«C'est une décision inattendue», a pour sa part expliqué le président Florentino Perez. «Zinédine est venu me voir mercredi et m'a communiqué une décision inattendue. Quand il prend une décision, on ne peut que l'accepter. J'ai été choqué mais je lui transmets toute mon affection. Le Real, ça sera toujours sa maison.»

Le palmarès de Zidane en tant que joueur et entraîneur.

Hala Zidane pic.twitter.com/s9pf0YEBub — Real Madrid (@RealMadrid_FR) 31 mai 2018

Zidane a évoqué une fatigue mentale et une grosse pression pour expliquer sa décision. «Il y'a eu des moments difficiles lors de cette saison. Beaucoup de raisons ont motivé mon choix», a-t-il encore dit. «Il faut parfois savoir s'arrêter.»

Zidane était devenu samedi, après la victoire du Real face à Liverpool (3-1), le premier entraîneur de l'histoire du football à remporter trois Ligues des champions consécutives.

Après avoir marqué le club en tant que joueur, Zinédine Zidane aura laissé sa trace en tant qu'entraîneur au Real Madrid, en seulement 2 ans et demi...



3 :trophée: LDC

1 :trophée: Liga

1 :trophée: Supercoupe d'Espagne

2 :trophée: Supercoupe UEFA

2 :trophée: CDM des Clubs

2 :médaille_sportive: Entraîneur français de l'année pic.twitter.com/Z9yFo6OCH0 — Actu Foot (@ActuFoot_) 31 mai 2018

