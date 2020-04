À l’arrêt, les capitaines tentent de garder le cap

Comme tous les clubs suisses, Servette et Lausanne sont à l’arrêt depuis plus de six semaines. Alors qu’un protocole de timide retour à l’entraînement a été élaboré cette semaine par la Swiss Football League (avec une possible reprise des championnats entre le 20 et 30 mai en cas de feu vert des autorités sanitaires et du Conseil fédéral), ses joueurs continuent de transpirer à distance. Rien n’est simple, mais il y a bien pire.

Comment les capitaines respectifs vivent-ils cet éloignement, et l’impossibilité d’exercer leur métier?

Confrontés à l’incertitude, Anthony Sauthier (29 ans), porteur du brassard «grenat», et Stjepan Kukuruzovic (30 ans), son homologue de la Pontaise, n’occultent aucune question. Entre espoirs et fatalité, ils se livrent avec sincérité, dévoilant une autre facette d’eux-mêmes, bien au-delà des clichés de la vie de footballeur.

À votre échelle, comment se passe la vie sans football? Éprouvez-vous un sentiment de manque?

Anthony Sauthier (Servette FC): «Au début, ça allait. Maintenant, cela devient plus compliqué, parfois pesant à la longue, car on a le sentiment de tourner en rond, d’être confronté à un vide. Cela crée tout de suite un manque. On s’accroche à des journées types: course le matin, cardio et musculation l’après-midi. Et l’on attend...»

Stjepan Kukuruzovic (Lausanne-Sport): «Le football a toujours été ma vie, mais depuis le début du confinement, il n’en reste plus rien. Même si je continue à m’entraîner à la maison, je suis un footballeur sans football. Donc ce que l’on vit est forcément spécial et bizarre. J’espère que l’on pourra bientôt sortir de cette situation extraordinaire pour retrouver une forme de normalité.»

«La vie par écrans interposés, devant un ordinateur, ce n’est quand même pas la vraie vie» Stjepan Kukuruzovic, capitaine du LS

Dans votre quotidien, qu’est-ce qui vous manque le plus: le stade, la compétition, l’équipe?

Anthony Sauthier: «Moi, c’est le ballon, les copains et l’odeur des vestiaires. Tout s’est arrêté brutalement. Au lendemain des premières décisions du Conseil fédéral, on s’était tous retrouvés à la Praille samedi matin et j’entends encore Alain Geiger nous dire: «Les gars, pas besoin de vous changer, c’est fini...» À ce moment-là, on a tous compris.»

Stjepan Kukuruzovic: «La vie sociale et les entraînements. Dans notre métier, on suit un calendrier, ponctué d’échéances, de rendez-vous sportifs qui s’enchaînent. Là, on n’a plus aucun repère. On nage dans l’incertitude. Il manque un plan validé qui nous offrirait des perspectives réelles. Tout ce qui avait un sens avant n’en a plus. Pour les échanges, il y a certes les ordinateurs. Mais la vie par écrans interposés, devant un ordi, ce n’est quand même pas la vraie vie.»

Le confinement oblige aussi à occuper son temps et ses journées autrement. Par quoi cela se traduit-il?

Anthony Sauthier: «J’ai un chien labrador, donc je fais encore plus de promenades. Je m’occupe aussi de la maison. Avec ma femme, on est assez casaniers. Pendant que mon épouse prépare un master, je range, je fais du tri. Ayant la chance d’avoir un jardin à l’endroit où j’habite (ndlr: à Plan-les-Ouates), je me découvre aussi en tant que jardinier (…) Si j’ai peur, c’est pour les autres, notamment mon papa, qui est à risque.»

Stjepan Kukuruzovic: «Je passe plus de temps avec ma fille de 20 mois et mon épouse. On sort en respectant les gestes barrière, on fait attention. Le virus ne me fait personnellement pas peur, mais j’ai des craintes pour mes proches, ma famille, tous ceux qui me sont chers (…) Au début, on maintenait quand même un programme d’entraînement individuel, à la maison. Après on pensait que c’était peut-être des «vacances» mais très vite pourtant, on s’aperçoit que c’est tout sauf ça.»

«Les sportifs ont été mis de côté, livrés à eux-mêmes. Comme si le sport n’existait pas» Anthony Sauthier, capitaine du Servette FC

Dans cette crise, qu’avez-vous découvert sur vous-même ou, pourquoi pas, sur le monde?

Anthony Sauthier: «Je suis étonné de voir combien les sportifs ont été mis de côté, livrés à eux-mêmes. Comme si le sport n’existait pas. Alors que l’on évoque abondamment les différents secteurs de l’économie, on ne parle jamais, ou très peu, du sport et des conséquences de cet arrêt prolongé. On ne s’en rend peut-être pas assez compte, mais l’on est en train de vivre un bouleversement historique. On va devoir apprendre à vivre avec ce virus. Dans un siècle, nos enfants parleront de 2020 comme nos parents ont pu nous parler de la grippe espagnole de 1918.»

Stjepan Kukuruzovic: «Je me rends davantage compte de la force des habitudes et du plaisir qui s’en dégage. Certes, je ne peux pas exercer mon métier, mais j’ai la chance de vivre en famille et d’être un privilégié. Que fait-on aussi de tout notre temps? Par rapport à la peur du vide que l’on peut ressentir, se retrouver seul doit accentuer les angoisses.»

Partout, des scénarios de reprise de la saison s’élaborent. Selon vous, faut-il à tout prix rejouer?

Anthony Sauthier: «On est quatrième, en position de terminer européen, alors oui, on a envie que cela continue, même à huis clos. Mais je me mets aussi à la place de ceux qui sont moins bien classés. Si Servette était dans ce cas, j’aurais peut-être envie que l’on ne reprenne pas. Aujourd’hui, l’incertitude est le plus pesant. On aimerait avoir des nouvelles, savoir où l’on va. Mais tout ce que je fais n’est au moins pas perdu. S’il y a une reprise, il faudra être prêt.»

Stjepan Kukuruzovic: «On a commencé un championnat, il faudrait si possible le terminer! Le LS est premier, on a mérité notre promotion. Tout arrêter ou, pire, tout annuler après 23 matches est impensable. Il faudra mettre en place des protocoles sanitaires stricts. Le huis clos est sans doute la moins mauvaise solution. Mieux vaut jouer sans public que de ne plus jouer du tout. Ce sera un peu spécial, mais tout l’est déjà depuis un moment, non?»