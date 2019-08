À la mi-temps, Pully a bien cru pouvoir battre Bâle

Et tout à coup, il y a eu comme un parfum de sensation. À la mi-temps, l’euphorie avait gagné les vestiaires des Pulliérans. Ils venaient d’égaliser grâce à un penalty (main de Raoul Petretta dans la surface de réparation) transformé par Yannick Favre. Avec, en plus, un homme supplémentaire à la suite de l’expulsion du Bâlois, l’exploit était tout à coup envisageable, malgré les cinq ligues d’écart qui séparent les deux clubs.

Mais voilà, le FC Bâle n’a eu besoin que de trois minutes pour doucher les enthousiasmes naissants. À la recherche d’une place de titulaire, Kevin Bua s’est chargé de la besogne sans trop de difficultés. L’ex-Servettien inscrira même un triplé à la 81e. À bout de souffle, les joueurs de Pully ont encore concédé un penalty bien inutile en fin de rencontre. Pas de quoi gâcher la fête. Ils auront été au bout d’eux-mêmes.

Le beau geste de Petrovic

En proie à une infection à une jambe, Aleksandar Petrovic avait tenu à être sur le terrain en dépit du veto de son médecin. Après la rencontre, l’arrière central des Pulliérans a donné son maillot à un jeune joueur du club. «J’ai celui de Kuzmanovic, a-t-il précisé. Il est Serbe, comme moi. Cela compense largement. Il a plus de valeur.» Chef de projet marketing, Aleksandar Petrovic (28 ans) est resté les pieds sur terre. «Même si on en prenait dix, c’était une bonne journée, a-t-il soufflé. Franchement, je ne pensais pas que l’on ferait aussi bien. L’erreur, c’est peut-être d’y avoir trop cru à 1 but partout et à 11 contre 10. On s’est découvert derrière au lieu de demeurer bloqué dans nos 16 mètres et de miser sur les contres, comme on l’avait fait en première mi-temps. Il ne faut pas non plus se leurrer. Il nous manquait de la condition physique. Notre championnat ne débute que dans deux semaines. Moi-même, j’étais encore en Croatie il y a 7 jours.»

Ce qui a le plus impressionné Petrovic, c’est la capacité des Bâlois à se trouver les yeux fermés. «Ils n’ont même pas besoin de se regarder, a observé l’enfant de Pully. Ils savent qui doit faire la transversale à gauche. Les appels sont clairs. Ce sont des automatismes. Physiquement aussi. Sur tout le match, j’ai dû gagner un duel dans les airs. Parfois, on les voit rater leur premier contrôle, mais ça va tellement vite derrière…»

Pully - FC Bâle 1-4 (1-1)

La Rochettaz, 2000 spectateurs, dont 550 Bâlois.

Arbitre: M. Faehndrich.

Buts: 17e Bua 0-1, 45e Favre 1-1 (penalty), 48e Bua 1-2, 81e Bua 1-3, 87e Campo 1-4 (penalty).

Pully: Russo; Schlaefli, Petrovic, Saldini, Pucci; Jaccard; Rickli, Matteo D’Alessandro (66e Mast), Favre, D’Aquino (76 e Oksüz); Schwyn.

FC Bâle: Bâle: Nikolic; Dimitriou, Alderete; Marchand (56e Widmer), Xhaka, Kuzmanovic (56e Frei), Petretta; Stocker, Campo, Bua; Pululu (71e Okafor).

Avertissements : Marchand (41 e), Petrovic (62e), Xhaka (65e), Oksüz (80e), Favre (86e), Schlaefli (90e), Dimitriou (92e).

Expulsion: Petretta (45e).