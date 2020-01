De la fumée a rejailli l’idée d’un syndicat des joueurs

C’est un débat de saison qui a soudain pris de l’ampleur par l’effet des éléments déchaînés. Parce qu’il marque un nouveau départ et que le microcosme y tient ses premières (et rares) réunions plénières, l’Open d’Australie est un moment d’introspection pour la caravane du tennis. Or l’erreur de jugement commise par la direction du tournoi mardi dernier a crispé les échanges et (re)divisé les clans. Jusqu’à relancer une vieille idée qui ne fait pas l’unanimité: et si le tennis créait son syndicat?

Abandonnés dans un air irrespirable, ce sont les participants aux qualifications qui sont montés aux barricades. «Plus je repense aux conditions de jeu dans lesquelles nous avons été jetés, plus je suis outré. Que faut-il de plus pour que l’on crée un syndicat?, s’est demandé le Britannique Liam Broady. Notre circuit part si souvent dans la mauvaise direction. Il est temps d’adopter une position commune. Pour que tous les joueurs soient protégés, pas seulement une infime partie.» Défendu par une frange anglo-saxonne de middle class players engagés (Noah Rubin, Brayden Schnur, Nicole Gibbs, etc.), le projet repose sur un constat que les événements de Melbourne ont confirmé: les inégalités de traitement (finance et considération) dans le tennis sont plus fortes que dans n’importe quel autre sport global.

14% reversés seulement

L’argument est-il recevable? Et un syndicat pourrait-il inverser la tendance? Depuis la nuit dernière, une règle prévoit d’arrêter les matches dès que la qualité de l’air dépasse un taux de 200 PM 2,5 (cinq particules fines). Or mardi, il oscillait entre 400 et 500. Il a donc fallu attendre que le duo Federer-Nadal s’inquiète (mardi et mercredi) puis que les joueurs du tableau principal négocient (vendredi) pour que le tournoi réagisse. Il était alors bien trop tard pour «le peuple des qualifs»; ce qui valide l’argument du manque de protection.

Mais ce projet de syndicat possède évidemment un volet financier, porté depuis des mois par Vasek Pospisil, allié historique de Novak Djokovic au Conseil des joueurs. Or c’est là que le débat se crispe. «J’aimerais comprendre pourquoi les tournois du Grand Chelem redistribuent 14% de leurs revenus alors que des sports comparables en reversent 50% aux athlètes, écrivait cet été le Canadien dans une tribune pour le «Globe and Mail». En 2018, un joueur classé entre la 50e et la 100e place a gagné en moyenne 580'000 dollars avant impôts et dépenses de fonctionnement. La saison dernière en NHL, il y avait plus de 450 joueurs payés au-delà du million.»

La comparaison avec les sports US frappe fort et suggère le potentiel d’une éventuelle grève. Mais elle s’écroule vite tant les modèles économiques n’ont rien en commun. «Les joueurs de baseball ou de basket sont employés par une équipe et abandonnent certains droits d’images et de sponsoring, rappelle Tim Henman au «Telegraph». J’entends les joueurs dire qu’ils sont les dépositaires d’un produit formidable. D’accord. Mais il faut juger ce produit sur l’ensemble de l’année. Il y a 44 autres semaines de compétition. Le tennis ne doit pas autant dépendre des tournois du Grand Chelem.»

«Des négociations de bazar»

À l’échelle du calendrier, le rythme de croissance de l’Open d’Australie est par exemple une chimère: +412% d’augmentation du prize money en 20 ans, 20'000 dollars australiens au perdant du 1er tour des qualifications, ce qui n’est pas exactement un pourboire. Pourtant directeur d’un blockbuster (Madrid) et d’un charmant second rôle (Genève), Gérard Tsobanian dénonçait, le mois dernier, dans ces colonnes «des négociations de bazar» et «un entourage de joueurs qui ne pense pas au bien du circuit». Son propos? Le bras de fer suggéré par les tenants d’un syndicat à l’échelle des Majeurs aurait quelque chose de dangereux pour l’économie globale du tennis. Une position partagée par le duo Federer-Nadal, défenseur du principe d’équilibre décisionnaire (entre joueurs et directeur) qui fait l’identité de l’ATP.

«Tout le monde parle d’un syndicat, mais nous en sommes encore très loin, conclut Donna Vekic, nouveau visage du Conseil des joueuses de la WTA. On devrait déjà commencer par être davantage solidaires, les femmes comme les hommes.» Le prérequis tombe sous le sens.