Gerardo Seoane, un sphinx qui a séduit le Stade de Suisse

Ça va être chaud, jeudi soir au Stade de Suisse, à l’occasion de ce Young Boys-Porto: plus de 30'000 spectateurs (guichets fermés), deux équipes portées sur le jeu par nature ou obligation, une qualification pour les 16es de finale de la Ligue Europa sur le tapis. Devant le banc bernois, il y aura une espèce de sphinx. Un jeune guide, apparemment imperturbable, sans peur ni faille: Gerardo Seoane, 41 ans, entraîneur à succès.

«C’est clairement le meilleur coach qu’on a en Suisse à l’heure actuelle. Il contrôle absolument tous les aspects du métier, il est incroyable», s’enthousiasme Johann Vogel, ex-capitaine de l’équipe de Suisse devenu sélectionneur des M19 helvétiques, qui faisait partie de la même volée que Seoane. Yves Débonnaire a suivi leur formation. Il ne tarit pas d’éloges à propos de l’Hispano-Lucernois: «La plus impressionnante de ses qualités, c’est sa faculté à surfer sur les événements, à s’adapter aux situations. L’imprévu survient? Il prend note et il réagit. Il est très posé, on sent une grande maîtrise émotionnelle. Il transmet aux joueurs cette tranquillité, cette confiance – même si à l’intérieur, ça doit bouillonner. En plus, avec ce petit sourire, il a une classe et une élégance assez naturelles.»

Clash avec Fringer

Mister Perfect? Non, bien sûr. Lancé à 16ans en Ligue nationale A avec le FCLucerne, par Jean-Paul Brigger qui promet alors un joyau, Gerardo Seoane effectue une carrière de joueur somme toute modeste. Après une saison mitigée à Sion (1997/98), le défenseur central appartiendra quatreans à La Corogne sans jamais évoluer en Liga. Son parcours s’achève en queue de poisson en 2010 à Lucerne, sur une blessure à une hanche et un clash avec Rolf Fringer, qui lui reproche de mal traiter les jeunes de l’effectif et l’envoie avec la réserve. «Il faut aussi des mauvais gars dans une équipe», se défendit-il.

Un entraîneur, lui, se doit d’être bon. Très bon. Gerardo Seoane le sait, alors il s’y prépare, dès 2011. Des M15 aux M21, il se fait les dents, toujours à Lucerne. En février 2018, il remplace à la tête de la première équipe Markus Babbel, dont il était l’assistant. «Je suis prêt», lance-t-il le jour de son intronisation, avant de serrer la main à chaque journaliste présent en lui glissant: «Tu peux m’appeler Gerry.» Seoane, ou l’art de mettre le monde dans sa poche. Sans rien usurper, ni tromper personne. Quatre mois plus tard, le FCLucerne, qui avait passé l’hiver au 9e rang, se qualifiait pour la Ligue Europa.

Gerardo Seoane était prêt, parce qu’il avait bossé comme un fou, allant jusqu’à se faire filmer sur son banc durant des matches de juniors – pour constater qu’il pouvait se lever jusqu’à 62 fois en 90 minutes. Des heures de matches à visionner, mais aussi des tonnes de conférences de presse données par les Guardiola, Mourinho et autres sommités. Le technicien a minutieusement construit son personnage, affiné son credo, façonné son discours, abreuvé de lectures sur la gestion et la psychologie des hommes.

De quoi allécher Young Boys, qui cherchait au printemps 2018 à remplacer Adi Hütter, en partance pour Francfort. Gérard Castella se rappelle les réflexions de la commission sportive, puisqu’il y a participé: «La succession n’était pas facile du tout, on venait de décrocher un premier titre depuis trente-deux ans, avec un superbe style de jeu, raconte le Genevois, responsable de la formation bernoise. Après avoir auditionné les principaux candidats (ndlr: dont Murat Yakin, Marcel Koller, Pierluigi Tami et René Weiler), Gerardo sortait du lot. Il y avait chez lui un mélange de relax et de sérieux qui convenait exactement à ce que YB cherchait, avec en plus la volonté de pratiquer un jeu offensif et d’accompagner les jeunes dans leur progression.»

Bingo! Les jaune et noir fêtent un deuxième titre consécutif en 2019, ils sont en bonne position pour poursuivre la série. Mais outre le succès, c’est la méthode qui séduit. La patte, la volonté, le charisme. «Son parcours d’homme et de footballeur lui ont déjà procuré un sacré bagage, constate Yves Débonnaire. Mais on sent chez lui une folle soif de savoir, d’apprendre, d’aller toujours plus loin dans la connaissance, non seulement du football mais surtout de l’humain.»

«Il faut atteindre l’homme avant de toucher le footballeur, déclarait Seoane en mai dans «Le Matin Dimanche». L’entraîneur doit aimer ses joueurs, montrer qu’il s’intéresse à eux.» Olivier Custodio, qui a vécu les premiers pas de l’entraîneur pro à Lucerne, corrobore: «Il est arrivé comme l’un des nôtres, dans l’idée de nous aider, se souvient celui qui évolue à Lugano. Il nous a apporté une agressivité et une exigence au quotidien, entre liberté et grinta, mais il a surtout su construire un groupe. Il avait par exemple instauré une habitude intéressante: avant les matches, chacun, y compris les jeunes ou les remplaçants, devait s’exprimer devant le groupe. On se sentait tous concernés, considérés.»

Gerardo Seoane ne se la raconte pas – il a déjà refusé des approches de la Bundesliga. Il trime, s’améliore tout en bonifiant les autres et avance. Jeudi soir, il veut décrocher son premier 16e de finale européen.