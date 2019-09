Ce GE/Servette-là est déjà plein de promesses

Avec la jeunesse, on sait souvent d’où l’on vient, mais pas forcément où l’on va. Une chose est certaine, à Genève, pas besoin de GPS, l’avenir est bien en marche avec une relève championne de Suisse qui ne doute de rien. Elle apporte surtout cette insouciance qui a tendance à renverser des montagnes. On ne calcule pas, on joue!

Pat Emond, ce coach novice qui, faut-il le rappeler, reste sur deux titres avec ses juniors, a souvent répété durant la période de préparation qu’il tenait dans ses mains cette richesse des lendemains qui chantent, pleins de promesses. Que ce groupe-là, qui a retrouvé le sourire à l’entraînement, allait en surprendre plus d’un, à commencer par tous ces pronostiqueurs qui ont déjà placé les Aigles loin des sommets.

À Langnau, ce Ge/Servette relooké a su faire le dos rond quand il l’a fallu, en début de partie, avant de sortir gentiment, simplement et proprement de sa zone de défense, en s’appuyant sur un Robert Mayer en état de grâce.

Le jeu à l’européenne et moderne présenté cette saison n’a plus rien à voir avec les systèmes mis en place durant une décennie par un Chris McSorley qui a certainement apprécié le changement dans les tribunes. Alors oui, il y aura des erreurs, mais elles seront souvent gommées par d’audacieuses prises de risques et cette belle vivacité.

«Une belle alchimie»

«S’ils sont là, c’est qu’ils sont capables de jouer à ce niveau, souriait le Québécois au terme de la partie. Je ne fais aucun cadeau aux joueurs et ils ont mérité leur place. On est une équipe avec de la profondeur et une belle alchimie et on l’a bien vu ce soir, où tout le monde a été impliqué avec quatre lignes bien équilibrées.»

Dans ce coin de l’Emmental où il n’est jamais évident de sortir la tête haute, les Genevois avaient pourtant mal commencé, avec une vilaine charge de Noah Rod (4’09’’) dans le dos de Loïc In-Albon. Le capitaine a logiquement été renvoyé aux vestiaires avec une pénalité de cinq minutes qui aurait pu coûter très cher à ses coéquipiers si le dernier rempart n’avait pas tout arrêté ou presque.

«Robert nous a tous mis en confiance», remerciait un Arnaud Jacquemet, auteur d’une faute qui allait permettre aux Bernois d’évoluer à cinq contre trois durant deux minutes et d’ouvrir le score par Blaser (7e). «On a alors montré du caractère pour tenir le choc avant de tourner autour de notre adversaire et de démontrer que nous étions la meilleure équipe ce soir.» Il n’y aura plus de réussite pour les hommes d’Ehlers. «C’était le tournant du match, soupirait Pat Emond. Car si on n’avait pas tenu le choc durant cette double pénalité, l’issue du match aurait pu changer.»

À l’image d’un Deniss Smirnovs, ce talent à l’état pur qui transforme de nombreux pucks en caviar, cette bande de jeunes bien entourée par les anciens a fait ensuite tourner la tête aux Emmentalois.

Bienne aux Vernets

«À notre contact, les jeunes apprennent très vite», se réjouissait le défenseur valaisan, conscient toutefois qu’il reste 49 matches, à commencer par une partie compliquée ce samedi aux Vernets contre Bienne.

«Comme on l’a fait cette semaine, où on est monté d’un cran au niveau de l’intensité, on va préparer au mieux cette deuxième rencontre, promet Pat Emond. À nous de bien nous reposer.» Avec cette jeunesse qui ne doute de rien, tout est possible!

Langnau - Ge/Servette1-3 (1-0 0-2 0-1)

Illfishalle, 5497 spectateurs.

Arbitres: MM. Salonen, Fluri; Bürgi et Wolf.

Buts: 7e Blaser (DiDomenico/5 c 3) 1-0, 36e Winnik 1-1, 40e (39’30’’) Fehr (Jacquemet, Tommernes) 1-2, 46e Wingels (Smirnovs) 1-3.

Langnau: Ciaccio; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Schilt, Blaser; Cadonau; Schmutz, Maxwell, Pesonen; Berger, Earl, Dostoinov; DiDomenico, Diem, Neukom; Rüegsegger, In-Albon, Kuonen; Sturny.

Ge/Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Völlmin, Mercier; Karrer, Maurer; Le Coultre; Wingels, Richard, Winnik; Maillard, Fehr, Rod; Douay, Kast, Bozon; Wick, Smirnovs, Miranda; Berthon.

Pénalités: 6 x 2’ contre Langnau; 2 x 2’ + 1 x 5’ + 1 x 20’ (Rod) contre Ge/Servette.

Notes: Langnau sans Melanlksnis, Andersons, Bircher (blessés), Gagnon, Huguenin ni Grossniklaus (surnuméraires). Ge/Servette sans Antonieti (blessé), Simek, Fritsche (surnuméraires), Guebey, Charlin, A. Riat ni Smons (à Sierre). DiDomenico (32e) manque la transformation d’un penalty. Pesonen est fleuri par ses dirigeants pour son titre de champion du monde avec la Finlande.