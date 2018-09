Cody Almond, le paria devenu leader du GSHC

Avant-match: LHC-GSHC





Wick à nouveau en première ligne

«Au pied levé, Wick a très bien remplacé Wingels.» Louant le profil de ce trio estampillé nord-américain, l’entraîneur assistant Louis Matte a salué la prestation du No 18, aligné aux côtés d’Almond et Bouma. «On va garder cette première ligne intacte à Lausanne.» Maillard (adducteurs) et Romy (raisons personnelles) sont eux incertains.



Joker médical recherché

Tommy Wingels s’est fait opérer lundi de la mâchoire. L’Américain ne reviendra pas avant la fin d’octobre, au mieux. Le GSHC s’est donc attelé à lui trouver un remplaçant d’ici là. «On sonde le marché, reconnaît Matte. Les camps d’entraînement ne sont pas terminés en NHL. Certains joueurs peuvent aussi vite être mis sur la sellette en KHL. Il nous faut un gars capable de s’intégrer rapidement. Nous avons une liste. Les prétentions salariales des candidats auront un impact. Impossible de donner une date précise pour cette nouvelle arrivée.» Ge/Servette devrait évoluer avec trois étrangers seulement à Malley (Bouma, Tömmernes et Fransson). À moins que McSorley ne sorte une surprise de dernière minute de son chapeau.



Descloux préféré à Mayer?

Avec 96% d’arrêts, Gauthier Descloux a dégoûté les Fribourgeois samedi. Le portier a notamment été décisif sur un penalty de Mottet et face à Rossi. De quoi voler la place de titulaire à Mayer dès ce mardi soir? La décision ne sera prise que le matin du match.



Le LHC, proie préférée du GSHC

La saison dernière, le GSHC a remporté 5 des 6 matches disputés face au LHC. Ces derbys ont été spectaculaires, avec plus de cinq buts de moyenne.



Les Vaudois au complet

Aucun blessé à déplorer du côté du LHC. Zurkirchen, à son affaire ce week-end, devrait être titularisé dans la cage. Lausanne reste sur une défaite contre Bienne, à la maison, samedi (4-1). U.CY