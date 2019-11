Noah Rod a retrouvé son prof à Malley: c'est un fan du LHC!

Floran Douay retrouve ses sensations

Il y a un an, une vilaine charge de Johann Morant n’avait pas laissé de place au doute. Floran Douay avait quitté la glace des Vernets contre Zoug sur une seule patte. L’autre avait ramassé au niveau du genou. Pour le Français à licence suisse, ce choc fut un vrai coup d’arrêt alors qu’il semblait franchir un vrai cap dans sa carrière. «Il s’en est suivi huit mois sans toucher la glace, à bosser la rééducation. Quand j’ai repris en août, je savais qu’il me faudrait du temps pour retrouver mon niveau. Je suis un joueur qui met de l’intensité et qui a besoin d’être en pleine possession de ses moyens pour être performant.»



Dans cette équipe genevoise qui réalise une excellente première moitié de championnat, «Flo» n’a pas encore donné sa pleine mesure. Et il se retrouve cantonné dans un rôle essentiellement défensif au sein du 4e trio de Pat Emond. «Je ne me plains pas mais c’est certain que si je pouvais avoir la chance de jouer dans le bloc No2 en compagnie de Fehr et Winnik, j’accueillerais la proposition à bras ouverts. En attendant, je continue de bosser et de donner mon maximum à chaque match. Notamment en box-play, où le coach me donne des minutes.»



Depuis quatre matches, Pat Emond apprécie une notable montée en puissance de son ailier français «qui remet de la vitesse, de l’intensité et qui se crée des chances de marquer», dit le Québécois. Pour l’instant, c’est Tim Bozon qui a hérité du fauteuil d’ailier droit de la deuxième ligne offensive. Et depuis deux matches, «il fait le job», tranche Pat Emond, qui ne s’interdit pas de changer d’option le cas échéant. Au premier rang des candidats? Flo Douay, bien sûr.



Grégoire Surdez