Zoug devant et les autres derrière

Pour avoir une lecture claire des forces en présence, il est parfois préférable de classer les clubs par catégorie. Le championnat de National League sera probablement une compétition à plusieurs niveaux. Tour d’horizon de cette lutte des classes de Zoug, équipe cinq étoiles, à Rapperswil, formation à une étoile.

Zoug *****

Le finaliste du dernier exercice n’a pas perdu de sa superbe, bien au contraire. Sans titre depuis 1998, la formation de Suisse centrale a le vent en poupe et s’est donné les moyens de ses ambitions en engageant ni plus ni moins que le meilleur gardien et le meilleur buteur du championnat. Avec Leonardo Genoni et Grégory Hofmann, les Zougois possèdent deux atouts majeurs. En signant Jan Kovar, Oscar Lindberg ou Erik Thorell, le directeur sportif Reto Kläy a en outre mis sous contrat des étrangers de tout premier plan. On cherche encore le point faible dans cette équipe parfaitement coachée par le Norvégien Dan Tangnes.

Berne ****

Champion à trois reprises en quatre ans, l’Ours paraît un rien plus vulnérable cette saison. Gaëtan Haas (Edmonton) va tenter de faire son trou en Amérique du Nord, tandis que Tristan Scherwey (Ottawa) va faire une pige de quelques semaines. Sans deux de ses chefs de meute, l’organisation de la capitale aura-t-elle les reins suffisamment solides? Le retour au pays de Vincent Praplan va aider.

Lausanne ****

La montée en puissance inexorable des Lions devrait se poursuivre cette année encore. Demi-finaliste pour la première fois de son histoire l’an dernier, le LHC va investir sa nouvelle patinoire avec trois renforts de poids: Tobias Stephan, Cody Almond et Josh Jooris. Offensivement, Ville Peltonen aura l’embarras du choix, tandis que la défense paraît bien en place. Il faudra se méfier des Lausannois à l’appétit grandissant qui veulent, au moins, s’établir dans le top 4. Cette saison, la Vaudoise Aréna nous procurera du beau spectacle. Show devant!

Zurich ****

Les pensionnaires du Hallenstadion ne ratent que rarement deux saisons de suite. Après s’être plantés malgré un effectif pléthorique la saison dernière, les Zurich Lions ont enrôlé Rikard Grönborg, sélectionneur national de la Suède depuis plusieurs années. Avec le Viking derrière la bande, les stars des bords de la Limmatt vont avoir l’interdiction de tirer au flanc. Au niveau des arrivées, les plus notables sont celles de Garrett Roe (Zoug) et de Marcus Krüger (Chicago). Ce dernier débarque en provenance de NHL, où il a gagné deux Coupes Stanley avec les Blackhawks. Rayon suisse, Marco Pedretti (Bienne), Dominik Diem (Bienne) et Dario Trutmann (Lausanne) vont apporter une profondeur bienvenue surtout lors d’une année du renouveau.

Bienne ***

L’été n’a pas été de tout repos dans le Seeland, avec l’annonce de la retraite de Jonas Hiller au terme de la saison à venir. Entre négociations tendues avec Reto Berra (qui a finalement éconduit Martin Steinegger) et Champions League, les Biennois n’ont pas su où donner de la tête. Le retour en Suisse du défenseur Yannick Rathgeb est un pari intéressant tenté par le HCB. Sous les ordres de l’entraîneur Antti Törmänen, il pourrait être une belle surprise. Bienne est désormais un membre établi du top 6.

Fribourg ***

Calamiteux dans les situations spéciales la saison dernière, les Dragons comptent sur un quatuor d’étrangers particulièrement impressionnant pour inverser la tendance. Avec Viktor Stalberg, David Desharnais ou Ryan Gunderson, le directeur sportif, Christian Dubé, a frappé fort. Très fort même. Avec une telle force de frappe, Fribourg sera meilleur cette année et devrait éviter les play-out si tout se déroule comme prévu.

Genève ***

Un vent de renouveau va souffler sur les Vernets. Nouveau coach, vague de jeunesse et organisation revue. Bref, le GSHC d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec celui de la saison dernière. Pour le meilleur? À moyen terme, sans aucun doute. Mais qui dit jeunesse dit inexpérience. Les Aiglons vont grandir en faisant des erreurs. Il faudra l’accepter. Mais c’est pour le bien de tout un club qui avait cruellement besoin d’une nouvelle dynamique. Elle est désormais lancée avec le coach Patrick Emond derrière la bande. Un entraîneur à succès qui sort de deux titres nationaux avec les élites. Avec lui, le bateau est entre de bonnes mains.

Lugano ***

À l’instar du GSHC, les Tessinois recommencent un cycle avec un directeur sportif, Hnat Domenichelli, fraîchement nommé. Ce dernier, qui n’a pas pu choisir son coach (Sami Kapanen) et son gardien (Sandro Zurkirchen), n’arrive pas dans les meilleures dispositions. Reto Suri aura la lourde tâche de tenter de faire oublier le départ de Grégory Hofmann à Zoug. Mais sans son meilleur buteur, le club de la Corner Arena devra trouver d’autres snipers. Qui seront-ils? Le Canadien Ryan Spooner pourrait être la réponse à bien des questions.

Langnau **

L’an dernier, les planètes s’étaient alignées dans l’Emmental avec une qualification pour les play-off arrachée par les Tigres. Le quatuor d’étrangers avait été brillant, avec 62 buts, soit la moitié du total de Langnau. Les départs d’Eero Elo ou Anton Gustafsson pourraient faire plus de mal que ce que l’on veut croire. Les séries éliminatoires seront dures à arracher une seconde saison de suite.

Ambri-Piotta **

Difficile de faire oublier un joueur comme Dominik Kubalik. Avec 57 points (25 buts), l’ailier tchèque a martyrisé toutes les défenses de la ligue. C’est ce défi qui attend les Léventins. Cet an 1 après Kubalik s’annonce vraiment tendu pour Ambri, qui a également perdu Samuel Guerra, son meilleur défenseur suisse. Avec les Dominik Zwerger et autres Fabio Hofer ou Marco Müller, le HCAP possède des joueurs capables de tirer une équipe vers le haut. Mais sans la locomotive principale, les wagons vont-ils suivre? Cela s’annonce difficile, d’autant plus que la position de gardien est fragilisée par la blessure de Benjamin Conz. La parenthèse enchantée va-t-elle se fermer pour repartir dans des play-off auxquels les Léventins sont des participants habituels? C’est très probable.

Davos **

Que vaut vraiment l’entraîneur Christian Wohlwend lorsqu’il s’agit de diriger un club et non une équipe nationale? De la réponse à cette question peut dépendre l’avenir des Grisons. Car l’ancien coach de la sélection M20 suisse vivra sa première expérience avec une équipe professionnelle sur le banc du HCD. Les jeunes joueurs que sont Benjamin Baumgartner, Nando Eggenberger ou Chris Egli auront de quoi progresser match après match sous la protection d’un formateur hors pair. Cela pourrait être la bonne surprise de ce championnat. À moins que «Wolwo» n’ait pas les épaules…

Rapperswil *

Après une première saison dans l’élite à se ramasser défaite sur défaite, les Saint-Gallois peuvent désormais penser à s’établir en National League. Pour ce faire, ils ont réussi à enrôler Roman Cervenka (ex-Zurich et Fribourg). C’est aussi à Rapperswil que Daniel Vukovic poursuivra sa carrière après y avoir signé un contrat de deux ans. Vivement le premier Ge/Servette - Rapperswil, d’ailleurs (19.11).