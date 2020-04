«La haine d’un public doit plutôt vous exciter»

S’il est une voix qui compte dans l’Afrique du football, c’est celle de Joseph-Antoine Bell. Dans les années 80, le gardien camerounais a joué le rôle de pionnier en devenant le premier gardien noir à s’imposer en Europe. Sa carrière l’a mené de l’OM à Saint-Étienne, en passant par les Girondins de Bordeaux. Une période qui l’a porté au rang de mythe pour tout un continent. Dans sa deuxième vie, l’homme au mental d’acier n’a cessé de se battre pour son sport et son continent avec un franc-parler qui l’a souvent desservi. À 65ans, le «privilège de l’âge», comme il aime le dire, lui confère une position de sage. Et son point de vue mérite d’être entendu au-delà de Douala où il vit son confinement.

Joseph-Antoine Bell, peut-on encore parler defootball aujourd’hui?

Oui, bien sûr. Ça ne me gêne jamais de parler de football.

Même si le football ne sait pas où il va?

La situation est intéressante, précisément car l’on ne sait pas où l’on va. En quelques jours, le virus a terrassé le jeu. Nous pensions que le football unissait le monde, dans la joie et la gaieté, même s’il y avait quelques grincements de dents de certaines épouses…

Et le virus dans tout cela?

J’y viens! Le virus est le versant maléfique de la mondialisation. Il a réussi à unir la planète dans la vulnérabilité. Face à lui, les humains sont égaux: les forts et les faibles, les nantis et les pauvres. Tout le monde ressent la même chose, preuve que nous sommes faits, au-delà des couleurs de peau, de la même matière et manière.

Comme un clin d’œil à votre combat contre le racisme?

Je parlerais plus d’une notion de justice que d’un combat. Si c’était un combat, cela signifierait que ce serait exclusif et que l’on pourrait tolérer d’autres injustices, ce que je ne peux pas.

Vous avez vous-même subi des jets de bananes (ndlr: au Vélodrome de Marseille le 15avril 1990) à une époque où cela ne choquait presque personne. Quel conseil donneriez-vous à un jeune joueur pris à partie?

Ne pas oublier qu’il pratique un métier privilégié et que la notion de joie est la même que l’on soit pro ou enfant. Il doit refuser que des gens injustes et incultes l’empêchent de prendre du plaisir. S’il se laisse influencer, il donnera raison à des idiots.

Pas évident, non?

Les racistes ne viennent pas sur le terrain, alors… Si vous êtes déstabilisés quand les tribunes vous sifflent, vous ne serez jamais un grand joueur. La haine doit plutôt vous exciter, vous amener à vaincre un public qui ne vous aime pas en raison de vos qualités. L’hostilité que vous subissez n’est que le reflet des qualités que l’on vous prête.

C’est ce que vous faisiez?

Oui, c’est comme cela que je jouais. Je ne me suis jamais rabaissé au niveau des idiots. Et à la fin, même ceux qui me huaient m’ont respecté. Cela doit être le but ultime de tout joueur.

Est-ce que cette lutte passe par un durcissement des sanctions?

Pas seulement. Que la société défende un joueur, c’est très bien. Mais ce dernier ne doit pas se reposer sur cela. Quand on est agressé au milieu de la nuit, on réagit. On court, on se cache ou on se défend. On ne se met pas à pleurer en se plaignant qu’il n’y a pas de police. À l’époque, mes partenaires me regardaient me battre tout seul. Sur le moment, ils ne s’apercevaient même pas de ma force mentale. Mais avec le temps, un profond respect est apparu, car chacun dans son for intérieur se disait: «Dans les mêmes conditions, je ne suis pas sûr que j’aurais joué.» J’étais devenu quelqu’un.

Revenons à la situation actuelle. Qu’est-ce que le football peut tirer de cette crise?

Retrouver sa solidarité. La pandémie nous y contraint. Je suis foncièrement persuadé que l’esprit du jeu enseigne la solidarité.

Vraiment?

Le football a la particularité de toujours avoir été pratiqué par «ceux qui n’ont pas». Des garçons démunis sont devenus quelqu’un grâce à ce sport. Et de tout temps, ces garçons, notamment en Afrique, se sont montrés solidaires envers ceux qui n’avaient pas réussi. Dans la nature, la famille est la cellule de base. Pour un joueur, son club est aussi sa famille. De nombreux footballeurs ont renoncé à une partie de leur salaire pour soutenir les employés qui cirent leurs chaussures ou taillent le gazon. Certains ont effectué des dons très importants. C’est cette solidarité qui permettra au football de survivre. Une tornade tropicale a arraché le toit. Il faut maintenant se retrousser les manches pour remettre des tôles sur nos têtes.

À l’ère du foot business, n’est-ce pas utopique?

Peut-être. Mais j’ai l’avantage de l’âge et je sais désormais que le foot business est aussi vieux que le football. Que rien ne peut exister sans finances. Je suis sûr que les chrétiens ont longtemps été persuadés que l’Église vivait grâce à l’argent que Jésus lui envoyait. Même l’humanitaire a besoin d’argent pour fonctionner. Le cœur ne suffit pas pour aider les gens en situation précaire. On ne peut donc pas reprocher au football de générer de l’argent. Il faut l’assumer. L’essentiel est que des dirigeants non corrompus veillent à ce que les affaires ne deviennent le moteur unique du jeu. Sinon, ce sera sa perte.

Ne craignez-vous pas que des joueurs soient sacrifiés?

C’est la raison pour laquelle le football doit agir comme une famille. L’assiette commune va contenir moins de nourriture. On va se retrouver au self-service des affamés. Si les premiers se servent trop, les suivants n’auront rien. Dans un club, il ne faut pas que la gourmandise des stars oblige au sacrifice de dix joueurs sur trente pour tenir le budget.

Pensez-vous vraiment, qu’en Europe, on laissera de la nourriture dans le buffet du «self-service des affamés»?

Il le faudra! Quand vous grandissez en Europe, le continent est au centre de la carte du monde. Mais quand vous arrivez en Asie, la carte la place sur le côté. Cela permet de relativiser votre importance. L’Europe doit se réveiller et réellement apprendre ce que cela signifie d’être solidaire. Elle doit arrêter de faire semblant.

Quel rôle peut jouer le football dans cette prise de conscience?

Il rappelle que personne n’est grand tout seul. Une Coupe du monde est prestigieuse, car le vainqueur y bat des petites nations. Les grands joueurs ne sont grands que parce qu’ils progressent au contact des remplaçants. On a besoin de tous pour avancer. Le football m’a appris à ne pas être égoïste. Je ne l’oublie pas.