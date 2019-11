«Je hais le moment du match, c’est une souffrance terrible»

Jeudi passé, il nous a donné rendez-vous près de chez lui, dans ce Jura neuchâtelois qu’il affectionne. Bernard Challandes (68 ans) a besoin de la nature pour vivre en harmonie, de sa maison en lisière de la forêt, de son clan familial, de ses sapins aussi. «Je n’aime pas la ville, convient-il. Je suis plus moi-même dans la campagne. J’ai besoin de cet équilibre. Il faut pouvoir débrancher, même si l’on ne se déconnecte jamais vraiment. On coupe avec le monde mais on ne coupe pas dans sa tête.» Le sélectionneur du Kosovo va au-devant de deux échéances capitales: la République tchèque jeudi à Plzen (20 h 45) avant une possible finale de groupe contre l’Angleterre, dimanche à Pristina. Il en parle.

Dites-nous, un coach, c’est quoi selon vous?

Un type courageux, un inconscient dégageant une forte personnalité, capable d’encaisser parfois l’injustice. C’est l’un des rares métiers où l’on vous juge pour tout. Le menuisier qui a construit cette table (il l’inspecte), si elle branle, c’est de sa responsabilité. En tant que coach, vous participez à la création du produit, vous choisissez le bois et les vis mais ce sont d’autres, en l’occurrence les joueurs, qui vont assembler la pièce. Aujourd’hui, on est davantage dans la gestion humaine, il faut gérer 25 ego différents, c’est ce qui pose le plus de problèmes.

À quel moment la notion du collectif intervient-elle?

Entraîner, c’est créer quelque chose qui n’existe pas au départ. On a des pions, des envies et un immense puzzle qui, en mettant chaque pièce au bon endroit, va donner naissance à une équipe. Créer une dynamique, guetter cette symbiose entre un staff et des joueurs, c’est ça qui est fascinant. Le grand entraîneur apporte ce qu’il est et le rend unique. La signature qu’il appose sur le jeu n’est pas interchangeable. Lucien Favre n’est pas Jürgen Klopp.

Finalement, quelle est la part de votre métier que vous préférez?

Ce que je préfère, c’est la préparation, la mise en place, comme des répétitions dans un théâtre quand le rideau est encore fermé, la progression jusqu’à la première. C’est paradoxal à dire mais je hais le moment du match. C’est une souffrance terrible.

«C’est comme monter au K2 et à l’Everest en quatre jours et sans oxygène». Bernard Challandes

Vraiment? Mais vous souffrez de quoi?

Parce que je me pose trop de questions, avant le coup d’envoi déjà. Je n’arrive pas à me détacher. Je me fais mal, ça me bouffe. J’essaie d’anticiper tout ce qui peut arriver, je cherche des solutions. Et si je fais ça? Ah non, plutôt ça. Ce matin, je me lève et j’ai mal au ventre. J’hésite à changer de système avant d’aller chez les Tchèques, c’est ma première idée. Puis je me dis, «mais non Bernard, t’es con, arrête, pourquoi tu veux tout modifier?». Mais si je ne change rien et que l’on se plante, je m’en voudrais de ne pas avoir osé.

Ce jeudi, vous risquez donc de beaucoup souffrir en République tchèque…

On n’a jamais imaginé que l’on pouvait se qualifier pour l’Euro 2020 à travers les éliminatoires et voilà que l’on est en position de le faire. Ça nous tombe dessus! Alors que l’on n’a jamais calculé, on va peut-être devoir le faire, même si l’on sait que l’on doit gagner là-bas. Un match qui peut nous amener à l’Euro, cela va arriver combien de fois pour un joueur du Kosovo? J’aimerais garder l’insouciance qui nous caractérise. Il faut profiter du moment tout en restant ce que l’on est, ce qui nous a bien réussi jusque-là.

Ces deux matches groupés (République tchèque et réception de l’Angleterre), vous les compareriez à quoi?

C’est comme monter au K2 et à l’Everest en quatre jours et sans oxygène. Il faudra aller chercher le dernier de cordée et ne pas dévisser. Chacun devra sortir le match de sa vie. Si l’on parvient à réaliser ces deux ascensions, ce serait miraculeux.

Comment définiriez-vous ce qui vous arrive depuis 18 mois?

Je ne peux pas dire que c’est une immense surprise. Le Kosovo regorge de talents, les joueurs qui évoluent à l’étranger ont tous une bonne formation. Ce qui m’étonne davantage, c’est la rapidité de la progression. La vitrine internationale a été un formidable accélérateur. Cela dit, on n’est que le Kosovo, je me bats pour conserver cette humilité, même si les joueurs sont considérés comme des héros au pays.

Justement, qu’est-ce qui fait gagner le Kosovo? L’histoire sanglante du pays a-t-elle pu constituer un ciment identitaire?

Peut-être inconsciemment. Il y a l’esprit de famille, une mentalité. Ils sont fiers de leurs origines, c’est ancré en eux. C’est quand même une histoire compliquée. Il y a souvent un grand-père ou un oncle qui est mort à la guerre. Mon latéral droit a fui le pays à 2 ans, à travers la forêt, sous les tirs des milices serbes. Mais je ne joue pas trop sur le nationalisme, le patriotisme exacerbé. Je parle de foot, de jeu. Le peuple est fou de son équipe nationale. Entre le chômage, les jeunes qui veulent partir, un peu de corruption, des salaires bas, l’ambassadeur de Suisse à Pristina m’a dit que la sélection était la seule chose qui allait très bien au Kosovo.

Et Bernard Challandes, c’est un dieu là-bas?

Les gens me disent merci pour le pays comme si j’avais fait quelque chose pour le Kosovo. Mais je n’ai rien fait! En Suisse, les gens n’ont pas besoin de l’équipe nationale, il y a d’autres choses qui vont bien. Au Kosovo, l’engouement est extraordinaire. Contre le Monténégro, les 13 000 billets sont partis en onze minutes, il y a eu 100 000 clics.

De quoi êtes-vous le plus fier?

Lorsque l’équipe joue bien, vit bien et que je m’y retrouve. J’ai toujours été proche des joueurs. Je n’arrive pas à vivre dans le conflit, je déteste ça. Quand il y a un problème, je dois le régler. Il faut que l’on vive en harmonie, c’est la même chose en famille.

Lorsque vous vous retournez sur votre prolifique carrière, quels sentiments dominent?

Je n’ai pas eu le temps de savourer, ça ne dure jamais. Même après une victoire, même les jours de congé, vous êtes dedans, habité par le football. J’ai été à Bernabéu, je suis allé à San Siro, à Marseille… Et qu’est-ce qu’il me reste? Rien. Je n’ai profité de rien. Ça a été des matches comme n’importe quels autres matches. Après cette fameuse victoire à Milan, on avait bu un bon verre de vin italien avec ma femme et, à 8 h, je préparais déjà le prochain entraînement. Pour durer, il faut avoir une carapace sinon cela peut vous détruire.

Le monde lui-même a changé…

Le monde devient un peu fou. Ce n’est pas être un vieux con de dire ça. On l’a pourtant créé ce monde. Il s’y passe de magnifiques choses mais il y a aussi toute cette m… Prenez l’importance des réseaux sociaux qui ont envahi nos vies, le temps que l’on passe devant les écrans. Qu’est-ce que cela fait du mal. Les joueurs entretiennent ça, on peut le leur reprocher, ils se mettent en scène. Ça fait partie du bling-bling, du superficiel.

Vous vous battez là contre?

C’est complexe. Je le vois en sélection. Je me bats avec les iPhone. Je sais qu’ils vivent avec ça, il faut qu’ils soient connectés, mais c’est ridicule. Pourquoi faut-il l’être 24 heures sur 24? Pour eux, c’est une manière d’exister. Quand je leur demande de s’en passer une demi-heure, lors du repas de midi, c’est dur.

On a tendance à opposer le monde du football, où l’argent coule à flots, à celui de la vraie vie et du monde du travail ordinaire. Vrai?

Il faut relativiser. Seul un petit pourcentage fait rêver. C’est Ronaldo, c’est Messi. En même temps, ils donnent une image d’argent trop facilement gagné. Cela me dérange parce que cela ne correspond pas à la réalité. Vous ne faites pas 70 matches par an comme Ronaldo en étant un fainéant. Bien sûr, il a des excès dans le football comme il y en a dans la société. J’aimerais savoir pourquoi le directeur d’une assurance touche 1 million de francs par an. Sur quelles compétences? Avec quelles responsabilités? Que René Prêtre gagne par contre 10 millions par an, je m’en fous complètement. Lui sauve des vies en étant un surdoué du bistouri. Pareil pour Federer, parce qu’il offre quelque chose d’extraordinaire. Ces gens-là peuvent gagner n’importe quoi, je m’en fous. À l’inverse, c’est vrai, il y a des footballeurs qui n’offrent pas grand-chose et qui sont très bien payés par rapport à l’ouvrier.

À quelques heures de votre première ascension, quelle est la question qui revient le plus fréquemment?

On me demande si j’ai des billets pour le match contre l’Angleterre!