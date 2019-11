Hamilton est en course pour être le meilleur de l’histoire

En remportant son sixième titre mondial de manière magistrale, dimanche, Lewis Hamilton a inscrit son nom plus haut encore au firmament du sport automobile.

Désormais, il a dépassé le «Maître», l’extraordinaire Juan-Manuel Fangio et ses cinq titres de champion du monde. Et il ne lui reste qu’une seule longueur à franchir pour égaler Michael Schumacher, celui qui, jusque-là, s’était attribué tous les records.

Comme rien ne semble l’arrêter, il paraît probable que Lewis Hamilton atteigne les sept titres de l’Allemand, peut-être même dès l’an prochain. Avant, pourquoi pas, d’aller beaucoup plus haut. Ce week-end, au cours d’une de ces envolées mystiques dont il a le secret, le Britannique a évoqué son envie d’atteindre dix, voire onze titres de champion avant de prendre sa retraite. Il en est capable. Avec lui, l’incroyable devient même probable.

Comparaison hasardeuse

Mais la question de savoir qui est le plus grand pilote de tous les temps reste pour autant sans réponse, tant il est difficile, voire impossible, de comparer les époques. Et tant les chiffres peuvent être tournés dans tous les sens, en faveur de l’un ou de l’autre.

Les pole positions, par exemple. Lewis Hamilton en a signé 87, le record absolu, loin devant Michael Schumacher (68 poles) ou Ayrton Senna (65). Et très loin devant les 29 de Juan-Manuel Fangio. Mais si on y regarde de plus près, Lewis Hamilton a réalisé ses 87 poles au fil de 248 grands prix, soit un taux de 35%. Ce taux monte à 40,37% pour Ayrton Senna, le Brésilien n’ayant disputé que 161 grands prix.

Et de ce point de vue, Juan-Manuel Fangio a réussi un score carrément exceptionnel, puisqu’il s’est élancé de la pole position 29 fois sur 51 grands prix, soit un taux de près de 57%. Côté vitesse pure, c’est donc l’Argentin qui s’avère le plus impressionnant.

Admiration unanime

Juan-Manuel Fangio l’est aussi pour les titres mondiaux, puisqu’il a décroché cinq sacres en huit saisons seulement. Des saisons nettement plus courtes: 21 grands prix sont au programme en 2019, alors que le calendrier 1950 n’en comptait que six (auxquels s’ajoutaient les 500 Miles d’Indianapolis).

Et, surtout, l’époque de l’Argentin n’avait aucun rapport avec la nôtre. Il a été couronné pour la dernière fois à 46 ans, un âge auquel plus personne ne pilote aujourd’hui. De son temps, les champions roulaient sans autre protection qu’un casque ouvert et des lunettes. Morts et blessés graves étaient regrettés comme autant de fatalités.

Les pilotes d’aujourd’hui vouent d’ailleurs une immense admiration pour leur illustre prédécesseur. «Fangio restera toujours notre parrain, admet Lewis Hamilton. Réussir ce qu’il a fait à une époque où tout était si dangereux… j’ai un immense respect pour lui, et je ressens une immense fierté à voir mon nom à ses côtés.»

En sport automobile, le pilote dépend tellement de sa voiture qu’il est hasardeux de comparer les talents à la simple lecture de statistiques. Alain Prost, par exemple, a décroché quatre titres mondiaux. Mais à y regarder de plus près, il aurait dû en décrocher au moins trois de plus: en 1982, si une pièce coûtant 2 francs n’avait cessé d’exploser ses turbos. En 1983, si l’écurie Brabham n’avait pas triché avec l’essence, et en 1984, si la pluie n’avait pas interrompu le Grand Prix de Monaco à sa moitié. Sans ces événements qui ne dépendent pas de son talent, le Français compterait peut-être sept titres, et serait tout en haut de l’échelle, avec Michael Schumacher.

Carrière brisée

Et Ayrton Senna? Le Brésilien a vu sa carrière brisée par son terrible accident d’Imola, qui lui a coûté la vie alors qu’il comptait trois titres de champion et que son talent exceptionnel lui aurait sans doute valu bien d’autres poles et bien d’autres couronnes mondiales. Peut-on affirmer qu’il n’est pas le plus grand parce qu’un accident a mis fin à sa carrière?

Bien sûr, les records existent pour être battus. Lewis Hamilton affirme avoir l’intention de piloter jusqu’en 2024. Que les amateurs de débats statistiques soient prévenus: il va très probablement s’approprier tous les records imaginables en Formule 1.

Avec Juan-Manuel Fangio, Michael Schumacher ou Ayrton Senna, le Britannique fait déjà partie du cercle des plus grands. Mais savoir lequel en est le meilleur va sans doute occuper encore bien des débats d’experts…