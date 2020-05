Hockey sur glace – Le hockey suisse se donne des assurances Pas de relégations, plus de matches, plus de playoff. Pour la saison 2020-2021, les clubs ont paré au plus pressé Daniel Visentini

Les décisions prises pour la saison 2020-2021 se veulent rassurantes pour les clubs. Keystone

Pas de révolution de palet, juste des mesures apaisantes. Réuni en conclave à Berne pour décider de son avenir immédiat, le hockey suisse a paré au plus pressé: se redonner des assurances pour la prochaine saison, la première de l’après-crise et des lourdes pertes. La décision phare votée par les 24 clubs présents de la ligue nationale le démontre: il n’y aura pas de relégation la saison prochaine, pas plus en National League qu’en Swiss League.