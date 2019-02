Bärtschi n'a pas fait le déplacement de Phildaelphie

L'ailier des Vancouver Canucks Sven Bärtschi n'a pas été aligné lundi soir à Phildelphie. Le Bernois, ne se sentant pas bien à son réveil dimanche, a préféré quitter ses coéquipiers et rentrer chez lui à Vancouver. La franchise canadienne n'a pour l'instant pas donné plus de détails. Selon son coach Travis, il n'y a «aucun lien» entre cette absence et la récente commotion dont il a été victime.

