Battue, la Suisse gagne la Deutschland Cup

Cela faisait depuis 2007 et une édition disputée à Hambourg que la Suisse n’avait plus gagné la Deutschland Cup. C’est désormais chose faite. A Krefeld, les Helvètes ont profité du faux-pas allemand contre la Slovaquie (défaite 2-3 ap) pour s’adjuger le trophée malgré leur défaite face à la Russie 3-4 tab. La nation hôte devait en effet gagner lors du temps réglementaire pour devancer la Nati au classement. Il s’agit du troisième sacre helvétique dans cette compétition après 2001 et 2007.

Malgré un effectif composé de nombreux jeunes néophytes et de quelques routiniers, la Suisse a remporté deux de ses trois rencontres disputées en Allemagne. Après avoir battu la Slovaquie (5-2) et formation locale (4-3 ap), la sélection nationale a regardé droit dans les yeux la Sbornaja. Menés 1-2, les Helvètes ont même égalisé par le Lausannois Tyler Moy avant de prendre l’avantage par Alessio Bertaggia en supériorité numérique. A la 58e, les Russes ont égalisé avant de s’imposer lors des tirs aux buts. Trois des quatre tireurs à croix blanche ont été muets, puisque seul Pius Suter a trouvé le chemin des filets. Dans le même temps, Melvin Nyffeler a capitulé à trois reprises.

L’équipe de Patrick Fischer devra confirmer ce beau succès lors du tournoi qui sera organisé à Viège (12 et 13 décembre). A cette occasion, la Norvège, la Russie ainsi que la Slovaquie seront présentes en Valais. Contrairement à la philosophie choisie pour la Deutschland Cup, Patrick Fischer convoquera à cette occasion la meilleure équipe possible.

