Bienne en demi-finales avec autorité

Un Robbie Earl de gala et un Jonas Hiller solide ont permis aux Bernois d'éliminer le Rekordmeister au premier stade des play-off. Auteur d'un doublé, l'attaquant américain s'est réveillé au bon moment. Muet jusqu'ici en cinq matches, l'ancien attaquant de Rapperswil et Zoug a ouvert le score à la 12e et le 4-1 de la 39e a définitivement éteint les joueurs d'Arno del Curto.

Celui-ci a bien tenté de remotiver ses troupes lors du troisième tiers, mais les trois buts encaissés après l'égalisation de Dino Wieser (23e) ont fait trop mal aux Grisons. Parce que ce HC Bienne en 2018 est véritablement impressionnant. Tous les joueurs donnent le sentiment de tirer à la même corde. Et dans ce bel état d'esprit, les rebonds choisissent souvent le côté de la formation la plus en verve.

Les Seelandais ont su réagir après avoir perdu le premier match. Bien dans leurs têtes, les joueurs d'Antti Törmänen ont pu compter sur un coach qui a su trouver la parade au jeu de transition de del Curto. A la décharge du coach grison, ce-lui-ci a dû faire face à pas mal de blessés. Mais peu importe, Bienne a su jouer son jeu et finir par l'emporter.

En demi-finales, les Biennois, en demi-finales pour la première fois depuis 1990, se frotteront à Lugano qui a éliminé Fribourg Gottéron 4-1. Le premier match aura lieu à Bienne mardi soir. (ats/nxp)