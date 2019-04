Carolina et Niederreiter battus par le champion

Champion en titre, Washington n'a pas (trop) tremblé pour le début de ses play-off de NHL jeudi soir. Opposés à Carolina dans sa série des quarts de finale sur le chemin de la Coupe Stanley, les Capitals ont vite pris le large pour mener 3-0 - un doublé de Nicklas Backstrom et un but d'Alex Ovechkin - à la fin du premier tiers-temps.

