Ce Lausanne HC est accrocheur

Vendredi déjà, à Minsk, Lausanne avait rattrapé deux buts en fin de partie pour glaner un point en Biélorussie (3-2 ap). Dimanche, les hommes de Ville Peltonen ont remis le couvert, mais quelque 800 kilomètres plus au nord. Les Vaudois semblaient devoir subir le froid réalisme finlandais, avant que Petteri Lindbohm, Joel Vermin et Josh Jooris ne visent juste en 3e période.

Auparavant, des punitions infligées à Jooris et Tyler Moy peu avant la mi-match avaient été payées cash. Avec deux, puis un joueur de plus sur la surface gelée, les Finlandais avaient frappé deux fois (27e et 29e), en profitant de rebonds mal maîtrisés par Luca Boltshauser, et pensé un peu trop vite avoir fait une différence définitive.

Can @lausannehc still get something out of this? They were down by 2 goals twice but Joel Vermin pulls one back again, @PelicansFi still have a narrow 4-3 lead!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/HDbuijELOp