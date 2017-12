Coupe Spengler: Davos en repêchage

Les joueurs de l'entraîneur Arno Del Curto n'ont tenu la comparaison avec leur adversaire que le temps de la première période. En partie par la grâce de leur gardien Gilles Senn, époustouflant par moments. Les Grisons sont même parvenus à ouvrir la marque sur un tir surpuissant du défenseur de Bienne, l'Américain aux racines suédoises Sam Löfquist (14e) en supériorité numérique.

FULL-TIME: Team Canada - HC Davos 4-1 (0-1, 3-0, 1-0). The Canadians are in the semis! HC Davos need to play a QF tomorrow. pic.twitter.com/u9cRnzjcyE