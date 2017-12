Davos en demi-finale en se sortant d'un guêpier

Les Grisons ont su se remettre d'un départ catastrophique et ce ne fut pas le moindre de leurs mérites. Après moins de 6 minutes de jeu, les Finlandais menaient, en effet, déjà 2-0. Deux réussites marquées du sceau d'Oula Palve avec la collaboration du portier davosien Joren Van Pottelberghe, surtout sur le premier but.

Rien ne semblait tourner rond dans l'équipe d'Arno Del Curto, qui perdait encore Félicien Du Bois, durement touché par un palet à la face à la 14e minute. Les Grisons ne parvenaient pas à se défaire de l'impressionnant pressing des joueurs d'Hämeenlinna. Dans ces conditions, ce fut presque un miracle que Enzo Corvi parvienne à réduire l'écart à la 13e minute. Un but capital pour amorcer un renversement de situation.

Davos a bien été aidé en deuxième période par le portier finlandais Emil Larmi, qui s'est fabriqué tout seul un but sur un tir excentré du Tchèque Kousal (24e). Trois minutes plus tard, le gardien de HPK n'était pas irréprochable non plus face à Marc Wieser pour le 3-2. Mais le match avait tourné. Les Davosiens se montraient bien meilleurs sous la conduite de Kousal et Corvi. De son côté, Van Pottelberghe s'était bien repris après ses débuts difficiles. Il s'est fait l'auteur d'un arrêt décisif face à la Turunen à la 34e minute alors qu'il y avait toujours 3-2.

L'Américain Morin a donné une marge de sécurité de deux buts au début de la dernière période mais la fin de match fut pénible pour les Grisons, qui ont encore perdu un défenseur, en l'occurrence l'Américain Löfquist, blessé à la 49e. Ils ont été largement dominés, mais Van Pottelberghe a tenu bon. (si/nxp)