Des nouvelles des Lions: quelques retouches dans l'alignement offensif

Deux jours après le «Grand Soir» et l'inauguration de la somptueuse Vaudoise aréna, les Lions ont déjà retrouvé Malley 2.0 pour leur séance d'entraînement, jeudi matin. Du côté de la nouvelle arène, les travaux de finition sont toujours en cours, notamment dans le vestiaire du LHC.

Avant le déplacement à Berne vendredi soir et la réception du HC Davos à la Vaudoise aréna samedi, voici les dernières nouvelles en provenance du camp lausannois:

«Tout le monde est apte à jouer», s'est réjoui le coach Ville Peltonen après la séance d'entraînement de jeudi. L'entraîneur finlandais en a profité pour remanier légèrement ses triplettes offensives: les deux ailiers, Yannick Herren et Ronalds Kenins ont ainsi échangé leur place. Kenins a pris place dans le premier trio aux côtés de Dustin Jeffrey et Joel Vermin, tandis que Herren rejoint Josh Jooris et Christoph Bertschy.

La triplette «nord-américaine» - Tyler Moy, Cory Emmerton, Cody Almond - reste inchangée. Almond est d'ailleurs le meilleur compteur du LHC après quatre matches (deux buts et trois assists).

Le Canadien Dustin Jeffrey patine toujours après son premier but de l'exercice. La présence de Ronalds Kenins à ses côtés devrait revitaliser la première triplette, espère Ville Peltonen. Lors des deux premiers matches de la saison (gagnés par le LHC), Robin Leone avait patiné aux côtés de Jeffrey dans le premier bloc. Il avait ensuite été relayé par Yannick Herren lors des deux suivants, tous perdus par les Lions. Au tour de Kenins désormais de rejoindre le centre canadien, qui reste bloqué à un petit assist en quatre matches cette saison.

Le Canadien Dustin Jeffrey estime que le LHC n'a pas si mal joué que cela lors des deux derniers matches perdus. «Nous devons limiter les erreurs individuelles et tout ira beaucoup mieux.» Quant au match face à Genève, le contexte et le buzz autour de l'inauguration de la nouvelle patinoire n'ont pas aidé les Lions. «J'avais déjà vécu quelques inaugurations de patinoire dans ma carrière et cela a toujours été un événement difficile à gérer.» Quant à l'arène, «DJ» s'est dit émerveillé. «Elle est spectaculaire. C'est incroyable de jouer là-bas. A Malley et Malley 2.0, l'ambiance était déjà sensationnelle. Mais là, c'est encore un cran au-dessus!»

Benjamin Antonietti s'est entraîné aux côtés d'Etienne Froidevaux et Robin Leone dans le quatrième bloc. Tim Traber devrait donc hériter du rôle de 13e attaquant. A la fin de l'entraînement, Traber s'est même mué en professeur: le rugueux ailier du LHC a enseigné quelques techniques de combat rapproché à Tyler Moy avant les deux matches du weekend. A moins que cela soit en vue du match de lundi contre l'équipe de NHL des Philadelphia Flyers.

Vendredi soir, le LHC se déplace à Berne, qui reste sur trois défaites de rang (dont une après les tirs au but). Les Bernois peuvent compter depuis mardi sur la présence dans leurs rangs de Tristan Scherwey, de retour du camp NHL des Ottawa Senators. Le Fribourgeois du SCB a marqué un but mardi contre Lugano mais n'a pas pu empêcher la défaite du SCB. Il y a fort à parier que le chouchou du kop bernois aura droit à une belle ovation pour son premier match de la saison à domicile vendredi.