Du changement à la tête de GE/Servette

Genève-Servette a un nouveau président. Intronisé fin janvier après le départ de Hugh Quennec, François Bellanger quitte déjà son poste. Ils est remplacé par Laurent Strawson, a fait savoir le club sur son site internet.

Né en 1962, Laurent Strawson est un avocat notamment spécialisé dans la construction dont le cabinet se situe à Genève. Il prend la présidence d'un Conseil d'administration dont Paul Neury est le nouveau secrétaire. Didier Fischer, qui est également le président du Servette Football Club, reste quant à lui membre du CA.

Genève-Servette souligne que François Bellanger «a été l'un des artisans principaux qui a permis d'éviter la faillite. Il a tout mis en œuvre, de façon désintéressée, et a su convaincre les personnes qui devaient laisser leur place au moment opportun pour redonner au club une structure et des bases saines pour envisager le futur avec sérénité», explique le GSHC.

«Nous devons redonner la priorité au sport», explique quant à lui Laurent Strawson dans un message diffusé sur le site du club. «Nous avons la chance d'avoir un club professionnel au plus haut niveau du hockey suisse et ma priorité sera de tout mettre en œuvre pour honorer et aider le club à tenir sa place la saison prochaine et permettre à l'équipe d'atteindre les objectifs ambitieux qu'elle mérite.» (ats/nxp)