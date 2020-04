Dufey: «Le projet léventin me tenait à cœur»

Josselin Dufey a signé son premier contrat professionnel. Le désormais ex-joueur de Notre-Dame dans le championnat de Midget AAA (Canada) s’est engagé pour trois saisons avec le HC Ambri-Piotta. Formé au Lausanne HC, où il a évolué de l'école de hockey (2006) à 2017, l’attaquant vaudois de 17 ans vient de boucler une aventure de trois ans outre-Altantique, en marge de ses études «gymnasiales».

«J’ai eu la chance de faire partie de l’organisation la plus réputée du pays à cette échelle. Et j’ai vraiment compris pourquoi c’était le cas, avec la mentalité de guerrier et de solidarité qui y est cultivée, nous explique le jeune homme au bout du fil. J’ai expérimenté une finale de la prestigieuse Telus Cup, gagnée durant ma première année. Je reviens en Suisse enrichi.» Et auréolé de deux titres de champion de SMHL (Saskatchewan Midget AAA Hockey League), ainsi que de 106 points en 133 matches disputés dans cette ligue.

L’international M18 avait mis le cap sur le Canada «pour sortir de ma zone de confort, apprendre l’anglais et mettre toutes les chances de mon côté afin de réussir dans le hockey». Il est rentré avec un diplôme quasi en poche (il est contraint de terminer à distance en raison de la pandémie du coronavirus) et donc un premier contrat professionnel.

«J’ai analysé toutes les options qui s’offraient à moi et ce retour en Suisse, plus précisément à Ambri, est rapidement apparu comme la meilleure des options. Le projet léventin me tenait à cœur. Le style de jeu me plaît, avec cette énergie, cette intensité. Tant le club que le coach (ndlr: Luca Cereda) ont montré qu’ils travaillaient très bien avec les jeunes. Et puis j’ai l’occasion de vivre de l’intérieur un passage de cap tel que celui qui attend Ambri dans sa future patinoire.»

«Me faire ma place en première équipe»

Bien qu’âgé de 17 ans seulement, Josselin Dufey compte se faire une place parmi l’effectif de la première équipe. «Obtenir un contrat professionnel avant mes 18 ans, c’est assez incroyable. Si on m’avait dit ça à mes débuts… Honnêtement, c’est un rêve d’enfant qui se réalise. Ça fait plaisir de voir qu’on me fait confiance. A moi de la retourner. Je sais que je vais devoir passer par plusieurs étapes, mais j’ai un objectif en tête: me faire ma place en première équipe.»