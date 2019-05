«El Nino» et les Canes défieront les Bruins

L’ailier grison Nino Niederreiter et les Carolina Hurricanes défieront les Boston Bruins en finale de la Conférence Est des play-off du championnat de NHL.

Dans la nuit de lundi à mardi, la formation du Massachusetts a éliminé les Columbus Blue Jackets au terme de l’acte VI grâce à son succès (0-3) glané dans l’Ohio. Grand artisan de cette victoire, le gardien finlandais Tuukka Rask a effectué 39 arrêts, alors que les buts ont été crédités à David Krejci (13e), Marcus Johansson (49e) et David Backes (51e).

Two shots — two goals for the Bruins.



David Backes makes it a 3-0 game. pic.twitter.com/KrZ4c55Bhk