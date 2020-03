En choisissant Leon Draisaitl, McTavish a décroché le jackpot pour les Oilers

«Ce choix n’était pas forcément une évidence, mais nous étions tous d’accord au sein de l’organisation des Edmonton Oilers pour dire que Leon Draisaitl était bien le joueur qu’il nous fallait», se souvient Craig McTavish, General Manager de la franchise de l’Alberta à l’époque. C’était en juin 2014, et les Oilers disposaient cette année-là du troisième choix de la draft de la NHL.

«Le défenseur Aaron Ekblad avait été sélectionné au premier rang par les Florida Panthers, puis les Buffalo Sabres avaient opté pour Sam Reinhart, un attaquant», explique McTavish, successeur de Ville Peltonen sur le banc du LHC, après un entraînement de l’équipe lausannoise. «Un autre joueur qui nous intéressait également était aussi disponible. Il y a eu quelques discussions, mais en fin de compte, Draisaitl a fait l’unanimité dans nos rangs. Nos scouts (ndlr: dépisteurs de talents) ont vraiment fait du bon boulot. » Quelques instants plus tard, McTavish grimpait sur l’estrade pour annoncer au micro le nom de l’attaquant allemand.

Six ans plus tard, Leon Draisaitl, originaire de Cologne, domine le classement des compteurs de la NHL. Avec l’impressionnant total de 110 points à 14 matches de la fin de la saison régulière, le «Gretzky allemand» de 24 ans est en route vers une campagne à… 132 points selon les récentes projections! «Sa saison 2018-2019 avait déjà été incroyable, souligne McTavish. Mais quelques interrogations subsistaient malgré tout: allait-il être capable de continuer sur sa lancée ou pourrait-il au contraire connaître un coup d’arrêt? Il a dissipé tous les doutes sur la glace. Il est phénoménal et on peut désormais s’attendre à ce qu’il soit extrêmement productif durant toute sa carrière.» La barre surréaliste des 200 points en une saison, que seul le «Great One» Wayne Gretzky a atteinte (à quatre reprises dans les années 80), est le seul obstacle qui semble hors de portée du prodige allemand.

Pour Ken Holland, l’actuel GM des Oilers où évolue l’international suisse Gaëtan Haas depuis cette saison, «Draisaitl a encore franchi un cap. Lors de l’exercice précédent, il était déjà devenu le premier joueur depuis six ans à marquer 50 buts et à franchir la barre des 100 points. Il s’apprête à faire encore mieux cette saison.» Le capitaine et superstar des Oilers, Connor McDavid, s’est quant à lui réjoui du succès de son coéquipier : «Il a enfin droit à la reconnaissance qu’il mérite», at-il dit. Les deux hommes sont en tête du classement des compteurs de la NHL et leur entente sur la glace n’est pas sans rappeler celle du grand duo des années de gloire de la franchise canadienne lorsque le mythique Wayne Gretzky et son ailier finlandais Jari Kurri faisaient le malheur des défenses adverses dans les années 80.

«Il a surpassé les attentes»

«Aujourd’hui, le fait que nous ayons choisi Draisaitl à l’époque paraît tellement évident, explique McTavish. Mais il n’y a jamais de certitudes lorsque l’on repêche des joueurs de 18 ans. Nous étions bien sûr très heureux avec ce choix car il correspondait vraiment à ce que nous recherchions pour bâtir l’avenir du club: un joueur de centre doté d’un gros gabarit. Quand on voit son niveau de jeu actuel, ce qu’il est capable de faire et à quel point il est dominant, il faut aussi reconnaître qu’il a surpassé toutes les attentes», sourit l’ex GM des Oilers.

Une année après voir mis la main sur Draisaitl au repêchage de la NHL, McTavish a eu l’opportunité d’une vie: celle de sélectionner le phénomène Connor McDavid au premier rang de la draft 2015. Un choix facile et évident cette fois-ci. «Lorsque nous avons appris que nous avions obtenu le premier choix (ndlr: via une loterie), je me trouvais en Suisse, se souvient McTavish. Et cela a été une des plus belles nouvelles de ma vie». Considéré dès son plus jeune âge comme un joueur «générationnel», Connor McDavid est aujourd’hui devenu le meilleur joueur de la planète.