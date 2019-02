Et de six pour le LHC!

Si les Lions ont pu rejoindre la première pause avec un but d’avance, ils le doivent en grande partie à leur gardien au No 31. Ils avaient notamment brillé par leur sens de l’anticipation la veille contre Fribourg. Sur la glace de la lanterne rouge, ils se sont un peu trop souvent livrés dans le vide. Conséquence: ils se sont exposés (15 tirs concédés lors du tiers initial). Mais Zurkirchen a tenu la baraque, principalement devant Knelsen (7e), quelques secondes avant l’ouverture du score de Leone (7e but de la saison), puis à deux reprises face à Mason (12e et 16e).

Rebelote au cours de la période médiane, où Zurkirchen s’est à nouveau interposé avec la manière (14 arrêts), au grand dam des Saint-Gallois, dont Knelsen (encore, 29e) et Mosimann (dans la foulée). La différence avec le premier tiers, c’est que Lausanne s’est créé plusieurs opportunités de faire le break, les plus grosses par l’intermédiaire de Zangger (24e), de Leone (25e), d’Emmerton (28e) et d’Herren (29e). Sans parler de deux situations de supériorité numérique qu’il a également galvaudées.

Le LHC passera à côté d’une troisième occasion à 5 contre 4 en début d’ultime période. Et, à force de ne pas être capable de tuer le match tout en subissant les assauts de Rapperswil, il concédera l’égalisation à la 55e, sur un puck dévié malencontreusement par Genazzi dans son propre but.

Alors que l’on imaginait presque les Saint-Gallois faire payer la totalité de l’addition aux Lions, d’autant qu’un power-play s’offrait à eux à trois minutes du terme, c’est finalement Bertschy (58e, à 4 contre 5) qui s’en allait offrir la victoire à son équipe en contre, au bout du suspense. Et cela quelque peu après un nouveau sauvetage de l’inévitable Zurkirchen devant Wellman.

Rapperswil - Lausanne 1-2 (0-1 0-0 1-1)

St. Galler Kantonalbank Arena. 3369 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Lemelin (USA); Altmann, Cattaneo.

Buts: 7e Leone (Nodari) 0-1, 55e Iglesias 1-1, 58e Bertschy (4c5) 1-2.

Rapperswil: Nyffeler; Profico, Maier; Helbling, Berger; Iglesias, Schmuckli; Gähler; Clark, Knelsen, Wellman; Kristo, Schlagenhauf, Spiller; Mosimann, Mason, Casutt; Primeau, Ness, Hüsler. Entraîneur: Tomlinson.

Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Schelling; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Kenins, Emmerton, Partanen; Moy, Froidevaux, Herren; Zangger, Antonietti, Leone; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Pénalités: 3x2’ contre Rapperswil; 2x2’ contre Lausanne.

Notes: Rapperswil sans Hächler, Gurtner, Schweri, Gilroy (blessés), Lindemann ni Rizzello. Lausanne sans Junland, Borlat, Mitchell (blessés), In-Albon (malade), Barbero ni Roberts (surnuméraires). Tir sur la transversale: 41e Lindbohm. 56’48 Rapperswil demande un temps mort et joue sans gardien de 57’58 à la fin du match. (nxp)