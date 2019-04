Etat d'urgence déclaré à Tampa, Kucherov odieux

Le Tampa Bay Lightning, auteur d'une saison régulière exceptionnelle, a concédé une deuxième défaite consécutive à domicile face aux Columbus Blue Jackets lors du 1er tour des play-off de NHL, vendredi.

La franchise floridienne a été humiliée sur sa glace 5-1 par les Blue Jackets qui avaient décroché leur billet pour les play-off lors de l'avant-dernière journée de la saison régulière. Tampa Bay avait pourtant remporté leurs trois confrontations de la saison régulière avec un total de 17 buts marqués, contre 3 concédés.

Mais le Lightning est mené deux victoires à zéro, avant les deux prochains matches qui auront lieu à Columbus. «Il faut déclarer l'état d'urgence», a prévenu l'entraîneur de Tampa Bay, Jon Cooper.

Deux de ses meilleurs joueurs, son gardien de but Andrei Vasilevskiy et l'attaquant Nikita Kucherov, sont méconnaissables. Et pour ne rien arranger, Kucherov, joueur le plus prolifique de la saison régulière avec 128 points, pourrait écoper d'un match de suspension pour un geste dangereux.

Nikita Kucherov trips up Markus Nutivaara and then hammers his head into the boards near the end of tonight's game. Suspension worthy?#GoBolts #CBJ pic.twitter.com/9IMIiKddIf