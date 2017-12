Festival de goals à Winterthour

La 32e journée de Swiss League a souri à Ajoie, vainqueur de Winterthour 8-5. Mauvaise opération en revanche pour le HCC battu 4-2 à Langenthal.

Il y a eu des buts à la Zielbau Arena de Winterthour. Et Ajoie s'en est sorti. Les Jurassiens peuvent remercier Jonathan Hazen. Le Québécois a retrouvé la Swiss League après un petit intermède à l'échelon supérieur. Trois buts et un assist pour le buteur de Gary Sheehan et Ajoie consolide sa quatrième place au classement.

Mais devant les joueurs de Porrentruy, Langenthal compte huit points de bonus à la faveur de son succès 4-2 sur La Chaux-de-Fonds. Le score était de 2-2 à la 29e lorsque Forget a égalisé, mais les hommes de Serge Pelletier ont encaissé le 3-2 à la 32e de la canne de Brent Kelly. Les Bernois ont scellé le sort de la rencontre dans la cage vide.

Le leader Rapperswil a exécuté Zoug Academy 7-0. A noter le triplé et les trois premiers buts de la saison de Lars Frei. Thurgovie a neutralisé les Ticino Rockets 5-0 et Viège a ridiculisé les GCK Lions 6-1. (si/nxp)