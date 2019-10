Fischer prolonge déjà l’aventure

L’ancien entraîneur de Lugano et joueur des Phoenix Coyotes, aujourd’hui âgé de 42 ans, tient fermement la barre de l’équipe de Suisse. Selon les informations du site watson.ch, Fischer restera en poste quoi qu’il se passe lors du Mondial 2020 de hockey, qui se déroulera au pays. Il devrait s’engager jusqu’en 2024, selon les informations en provenance de Suisse-Allemande.

Depuis qu'il est à la tête de la sélection (3 décembre 2015), avec qui il avait disputé les Championnats du monde en 1998, 1999, 2000, 2003, 2004 et 2005, ainsi que les Jeux olympiques en 2002 et 2006 en tant que joueur, Fischer a notamment emmené les siens en quarts de finale en 2017 et à quelques centimètres du titre mondial l'année dernière.