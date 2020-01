Fribourg s’offre encore Lausanne

En s’offrant le LHC pour la troisième fois de la saison (3-1), Fribourg a aligné une deuxième victoire consécutive et engrangé trois points précieux dans la lutte autour de la barre, samedi soir à la BCF Arena.

Privé de sept joueurs (dont les étrangers Stalberg et Desharnais ainsi que Furrer, Rossi et Walser), Gottéron a tout d’abord souffert. Et Lausanne a transformé sa supériorité intrinsèque sur la glace en ouvrant le score par l’intermédiaire du futur Fribourgeois Yannick Herren, bien servi par Lukas Frick (5e 0-1). Dominés par des Lions plus fringants, parfois empruntés avec la rondelle, les Dragons ont toutefois frôlé l’égalisation en fin de période initiale. Mais le top scorer Killian Mottet n’est pas parvenu à ajuster la cage vide. Ce ne sera que partie remise.

Philip Holm piégé

Car malgré les circonstances, Fribourg a eu le mérite de s’accrocher à son plan de match et de profiter des largesses adverses pour reprendre confiance. Mottet le premier, lui qui s’est fait l’auteur d’un doublé en contre afin d’inverser la tendance (30e et 35e 2-1 pour ses 13e et 14e buts de la saison). Les coups à fond, face à un LHC qui commençait à ronronner et à se permettre certaines fantaisies, à l’instar de la perte de puck de son nouveau défenseur suédois Philp Holm, trop gourmand en zone offensive, à l’origine du 1-1.

Lausanne a bénéficié de deux power plays (38e et 45e) pour tenter de revenir, mais il a manqué de tranchant, à l’image de la beaucoup de ses offensives, samedi. Reto Berra et la solide organisation fribourgeoise ont fait le reste pour mettre fin à la série de victoires du LHC (4) tout en entretenant sa malédiction dans les derbies romands cette saison (3 défaites contre FR Gottéron, 4 contre GE Servette). Andrey Bykov a classé l’affaire dans la cage vide (60e 3-1).

Jérôme Reynard, Fribourg

Fribourg - Lausanne 3-1 (0-1 2-0 1-0)

BCF Arena, 6500 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Fluri, Kaukokari; Fuchs, Schlegel.

Buts: 5e Herren (Frick) 0-1, 30e Mottet (Abplanalp/4c4) 1-1, 36e Mottet (Boychuk, Abplanalp) 2-1, 60e Bykov (cage vide) 3-1.

Fribourg: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Kamerzin, Stalder; Abplanalp, Marti; Gähler; Brodin, Bykov, Schmid; Vauclair, Marchon, Lhotak; Sprunger, Boychuk, Mottet; Lauper, Mojonnier, Hasler.

Lausanne: Stephan; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Holm, Genazzi; Nodari; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Vermin; Almond, Jeffrey, Herren; Traber, Froidevaux, Leone.

Pénalités: 3x2’ contre Fribourg; 3x2’ contre Lausanne.

Notes: Fribourg sans Stalberg (suspendu), Furrer, Desharnais, Rossi, Walser, Schmutz ni Forrer (blessés). Lausanne sans Oejdemark (suspendu), Antonietti (blessé), Boltshauser (malade) ni Junland (en instance de départ). Tir sur le poteau: 25e Abplanalp. Lausanne joue sans gardien de 57’45 à la fin. 58’39 Lausanne demande un temps-mort.