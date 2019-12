GE Servette renverse le LHC en une période

Le 4e derby lémanique de la saison avait un parfum particulier avec, dans le camp lausannois, une petite révolution initiée par le coach Ville Peltonen. Le Finlandais avait décidé de se passer des services de Jonas Junland. Le défenseur suédois a été prié de prendre place en tribune.

Il a tout d’abord assisté au réveil des Lions qui sont parfaitement rentré dans le match. Le grand Suédois a vu ses coéquipiers mettre la main, les cannes et tout le reste sur le premier tiers. Une domination sans partage (17 tirs à 5), avec deux envois sur les poteaux (Jooris et Bertschy) et une ribambelle d’occasions franches. Dans le camp d’en face, seul un Robert Mayer des grands soirs semblait à son affaire.

Doublé de Jooris

Dès l’entame de la seconde période, le verrou a sauté. Sur le premier shift Josh Jooris joliment servi par Bertschy a armé un tir soudain pour libérer la Vaudoise aréna une première fois. C’est le même Jooris qui a doublé la mise en supériorité numérique en déviant subtilement une passe de Ronald Kenins, très inspiré pour le coup. La seconde moitié de la période médiane a alors tourné au festival de pénalités dans le camp genevois.

Tommy Wingels a été renvoyé aux vestiaire à la 31e pour une charge à la tête de Joël Vermin. Contraints d’évoluer constamment avec un ou deux hommes de moins, les Aigles n’ont jamais eu l’occasion de relever la tête mais ils ont au moins fait bloc en ne cédant rien.

Dernier tiers de feu

Alors qu’une infime possibilité de retour demeurait lors du 3e tiers, Ge/Servette l’a saisie sans se poser de question. C’est tout d’abord Marco Miranda qui a parfaitement transformé une ouverture lumineuse de Tömmernes en allant battre Bolthauser. A peine une minute plus tard, Daniel Winnik remettait le puck au centre. Un autre match commençait alors.

Il allait tourner en faveur des Genevois pour la 4e fois de la saison puisque Daniel Winnik, encore lui, signait le but victorieux à la 49e minute. Mike Völlmin inscrivant. lui, le but de la sécurité dans la cage vide à 1 minute et huit secondes de la sirène finale.

Grégoire Surdez, Lausanne

Lausanne - Genève 2-4 (0-0 2-0 0-4)

Vaudoise aréna, 9600 billets vendus (guichets fermés).

Arbitres: MM. Wiegand, Urban; Cattaneo, Wolf.

Buts: 20e Jooris (Bertschy, Grossmann) 1-0, 26e Jooris (Kenins, Jeffrey/5c4) 2-0, 43e Miranda (Tömmernes) 2-1, 45e Winnik (Le Coultre, Mercier) 2-2, 49e Winnik 2-3, 59e Völlmin (cage vide) 2-4.

Lausanne: Boltshauser; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Vermin; Almond, Jeffrey, Herren; Traber, Froidevaux, Leone.

Genève: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Miranda, Fehr, Winnik; Wingels, Richard, Rod; Maillard, Kast, Smirnovs; Riat, Berthon, Douay; Heinimann.

Notes: Lausanne sans Antonietti (blessé) ni Junland (en tribune). Ge/Servette sans Descloux, Antonietti, Smons, Wick, Fritsche (blessés), Bozon (suspendu), Charlin, Patry ni Vouillamoz (Suisse M20). Tirs sur le poteau: 14e Jooris, 16e Bertschy. 48’43 Lausanne demande un temps-mort. Lausanne sans gardien de 58’11 à 58’52 et de 59’11 à la fin du match.

Pénalités: 2x2’ contre Lausanne; 5x2’ + 1x5’ (31e Wingels, méconduite pour le match) contre Genève.