Genève et Lausanne surfent sur un trend positif

Peut-on dire que la saison du GSHC a enfin commencé? Les hommes de Craig Woodcroft ont profité du retour de Cody Almond et d'Arnaud Jacquemet dans l'alignement pour donner la leçon à des Biennois qui traversent une passe bien compliquée. Et les Bernois ont eu leur chance sous la forme d'une double supériorité numérique entre la toute fin du tiers initial et le début du deuxième. Las, le EHCB a balbutié son hockey et Genève a su frapper au bon moment. Dans un temps fort, les Servettiens ont inscrit trois buts pour sceller le sort de la rencontre entre la 30e et la 35e.

Pour les Seelandais, il s'agit de la huitième défaite en dix matches. Après un début de saison tonitruant, les Biennois rentrent dans le rang. Brillant la saison passée, Jonas Hiller ne fait plus peur aux attaquants de National League. Pour ménager les humeurs de son portier titulaire, l'entraîneur Mike McNamara a préféré le sortir après le 4-0 signé Tanner Richard. Le but d'Earl à la 52e n'a eu qu'un effet cosmétique.

Huit revers en dix matches, c'est aussi le bilan de Fribourg Gottéron. Le club de la BCF Arena s'est incliné 3-2 tab contre les Zurich Lions. Pour les Dragons, il s'agissait surtout se voir comment l'équipe allait réagir sans Julien Sprunger. Contraint de renoncer à cause d'une commotion, le capitaine fribourgeois a logiquement manqué à ses coéquipiers. mais les Tchèques de Gottéron, Cervenka et Birner, ont su montrer la voie à suivre. Insuffisant toutefois pour faire tomber les ZSC et l'intenable Pettersson, auteur des deux buts de son équipe.

Déjà privé de plusieurs titulaires, Mark French a eu la désagréable surprise de voir son gardien Barry Brust se blesser en toute fin de prolongation. Le portier canadien a sorti deux arrêts magnifiques pour maintenir son équipe dans le match. Il a ensuite dû rentrer au vestiaire pour se faire soigner. C'est donc Ludovic Waeber qui a remplacé Brust pour les tirs au but. Le jeune gardien n'a pas démérité, ne cédant que devant Chris Baltisberger. Mais le résultat reste le même, Fribourg peine à gagner.

Lausanne maître des penalties

Au devant d'une semaine difficile avec trois matches contre les trois premiers du classement, le LHC ne pouvait pas se permettre de perdre trop de plumes à domicile face à Davos. Les Lions ont enchaîné un quatrième succès en autant de partie en venant à bout de la formation d'Arno del Curto 4-3 tab. Les Vaudois sont en passe de devenir les as des tirs au but avec une troisième victoire dans cet exercice particulier.

Loin de leurs bases, les Davosiens n'oublient pas de martyriser les défenses adverses et pour fêter au mieux son 600e match en première division, Marc Wieser a ouvert le score. Lausanne a répliqué par Axel Simic, auteur de son premier but en NL. Le jeune attaquant a répondu de la meilleure des manières à la stupide banderole des fans vaudois à son égard il y a une semaine contre Zoug. Les Grisons ont ensuite pris deux buts d'avance, mais les Vaudois, excellents dans leurs intentions, sont parvenus à égaliser en power-play grâce à Frick (55e). Les joueurs d'Yves Sarault ont essayé de remporter le deuxième point mis en jeu lors du temps supplémentaire, mais le portier van Pottelberghe a été irréprochable. Avant de courber l'échine dans la séance de tirs au but.

Et si Lugano était la kryptonite de Berne? Le champion s'est incliné pour la troisième fois cette saison et pour la deuxième fois c'est l'équipe de Greg Ireland qui a fait choir les Ours. Une défaite 2-0 qui met fin à une série victorieuse de dix matches. Fazzini et Lapierre en infériorité numérique ont été les bourreaux des Bernois.

En attendant le Hockeygott Kevin Schläpfer sur le banc vendredi, Kloten a relevé la tête. Menés 3-1 par Zoug, les Aviateurs ont renversé la vapeur pour finalement s'imposer 4-3 ap. Le vétéran Santala a inscrit un doublé et voilà le club de Suisse centrale avec quatre défaites de rang.

Dans le dernier match de la soirée, commencé avec 35 minutes de retard en raison d'un accident dans le Gothard, les Langnau Tigers ont dominé Ambri-Piotta 3-2 tab. Les Emmentalois reviennent à hauteur de Genève et Ambri avec 19 points. (si/nxp)