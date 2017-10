Gottéron éliminé en 8e de finale

Tombeur de Lausanne au tour précédent, Ajoie a signé un nouvel exploit en 8es de finale de la Coupe de Suisse. La formation jurassienne de Swiss League est venue à bout des Zurich Lions après une séance de tirs au but (5-4). Dimanche toujours a vu s'incliner Fribourg Gottéron devant Langnau, tandis que les Flyers cédaient leur trophée.

C'est l'attaquant Thibault Frossard qui a offert la qualification à Ajoie, trompant Lukas Flüeler sur le dixième penalty tenté durant le «shoot-out». Kenins et Chris Baltisberger avaient marqué les deux premiers tirs au but zurichois, mais Devos et Schmidt avaient permis à Ajoie d'égaliser à chaque fois dans la foulée.

Les Zurich Lions n'ont pourtant rien lâché dans ce match, suivi par quelque 1800 spectateurs. Notamment dans un troisième tiers-temps un peu fou, au cours duquel ils prirent l'avantage pour la première fois grâce à Pettersson (2-3 à la 47e) mais s'offrirent le droit de disputer une prolongation à la 54e grâce à Pestoni (4-49. Le «Z» n'a cependant pas su faire la différence avant la «loterie» des tirs au but.

Gottéron éliminé

Sorti en quarts de finale la saison précédente, Fribourg Gottéron a une nouvelle fois été éliminé prématurément en Coupe de Suisse, s'inclinant 2-1 à Langnau. Tout avait pourtant bien commencé à l'Ilfis pour les Dragons, qui évoluaient avec Ludovic Waeber devant le filet et sans Sprunger, Cervenka, Slater, Stalder et Kienzle. Les hommes du coach Mark French ouvraient ainsi la marque à la 23e minute par l'intermédiaire de Nelson Chiquet.

Langnau renversait cependant la vapeur avant même la fin du deuxième tiers. Thomas Nüssli inscrivait le 1-1 à la 34e minute, et le junior Stefan Rüegsegger (19 ans) offrait la victoire aux Tigers 68 secondes avant la deuxième pause. Damiano Ciaccio a ensuite tenu le choc durant le troisième tiers, détournant même un penalty de Flavio Schmutz à la 45e. Fribourg Gottéron a pourtant bénéficié de quatre supériorités numériques dans cette ultime période...

Kloten craque

Tenant du titre, Kloten a cédé son trophée dès les 8es de finale. Les Flyers se sont inclinés 2-4 face à Zoug, alors qu'ils menaient encore 2-0 après 49' de jeu! Mais ils craquaient dans le «money time», Zoug débloquant son compteur à la 50e grâce à Raphael Diaz au cours d'une période de double supériorité numérique. Des réussites de Suri (52e), Martschini (54e, à 5 contre 4) et Klingberg (60e, dans la cage vide) permettaient aux Zougois de renverser la vapeur.

Berne, qui avait été bouté hors de la compétition par les modestes Ticino Rockets en 16es de finale la saison précédente, a eu besoin des tirs au but pour prendre la mesure d'Ambri-Piotta en Léventine (3-4) et cueillir sa 12e victoire consécutive sur la scène nationale. Simon Bodenmann a inscrit l'unique but du «shoot-out», offrant un succès mérité à des Ours qui ont toujours fait la course en tête.

Lugano s'incline

Une équipe de National League est tombée face à une formation évoluant à l'échelon inférieur: Lugano, qui s'est incliné 3-0 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers.

Les «bianconeri» ont encaissé les trois buts dans le tiers médian, «Rappi» ouvrant la marque en infériorité numérique. et Bienne n'ont en revanche pas failli, s'imposant respectivement à Viège (2-4) et à Olten (3-4 après prolongation) après avoir pourtant concédé l'ouverture du score. Les Grisons étaient même menés 2-0 à l'issue du premier tiers-temps, alors que les Seelandais ont vu leurs adversaires revenir de 1-3 à 3-3 avant de passer l'épaule grâce à Jason Fuchs après 4'01'' de prolongation. (ats/nxp)