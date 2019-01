Hischier et Müller: la victoire, mais pas de point

Deux Suisses ont patiné lors des deux matches de NHL qui se sont disputés dans la nuit de lundi à mardi: Nico Hischier et Mirco Müller, qui ont connu la victoire à Pittsburgh avec les New Jersey Devils (6-3).

Dans une partie au terme de laquelle le joueur de centre canadien Travis Zajac (33 ans) a rendu une fiche de quatre points (un but, trois assists) pour la quatrième fois de sa carrière, les deux Helvètes ne se sont pas inscrits au pointage. Le joueur de centre valaisan a griffé la glace durant 17’59'', remporté les 33,3% de ses engagements et terminé le match sur un modeste différentiel de -2. Le défenseur zurichois, lui, a obtenu 16’26'' de temps de jeu, écopé d’une punition mineure et est entré au vestiaire avec un bilan neutre. Malgré ce succès, les Devils (49 matches, 45 points) demeurent à 13 points de la huitième place qualificative pour les play-off dans la Conférence Est, rang détenu par les Penguins.

Dans l’autre duel au calendrier, les Philadelphia Flyers ont créé une petite surprise en s’imposant contre les Winnipeg Jets (3-1), grâce notamment à l’excellente performance de leur jeune gardien Carter Hart (20 ans), qui a capté ou détourné 31 tirs. Le cerbère canadien a naturellement été décoré par la première étoile.

Alors que plusieurs équipes savourent une semaine de vacances et ne reverront pas l’action avant samedi, les directeurs généraux ne sont pas inactifs. Ainsi, les Toronto Maple Leafs ont procédé à une transaction majeure et comblé un trou dans leur secteur défensif. L’équipe ontarienne a transigé avec les Los Angeles King et obtenu les services de Jake Muzzin. En retour, la franchise californienne, qui est entrée dans une phase de reconstruction, a reçu le premier choix des Leafs au prochain repêchage ainsi que deux espoirs (l’arrière Sean Durzi et l’attaquant Carl Grundstrom). (nxp)