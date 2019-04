In-Albon: «Je ne veux pas finir comme ça»

Loïc In-Albon, que ce fut compliqué…

Oui… Zoug, c’est fort. On a fait un bon match. On a tout donné, jusqu’à la fin. Mais les pénalités nous ont à nouveau coûté cher. Soit un but et surtout beaucoup d’énergie durant le deuxième tiers.

Comment faire pour contrarier davantage cet adversaire?

Il faut jouer à la fois plus simplement et plus intensément nos offensives. Il n’y a pas de solution en entrée de zone? Mettons le puck au fond et allons gagner ces batailles dans l’arrondi. Cela commence par des petites choses. Et puis, pour moins subir, on doit aussi être en mesure de mieux fermer les espaces, plus haut sur la glace, au lieu de reculer.

Dans quel état d’esprit est le vestiaire, à 3-1 pour Zoug dans la série?

On ne veut pas finir notre saison jeudi. Moi, je ne veux pas finir mon aventure à Lausanne comme cela. Ce sera à la vie à la mort. Basons-nous sur ce qu’a fait Langnau contre nous en quarts.

