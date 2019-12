Junland: «Je ne vois pas mon avenir à Lausanne»

Après l’annonce de la non-reconduction du bail de Dustin Jeffrey et celle de l’engagement de Yannick Herren à Fribourg, un nouveau départ peut être rangé dans la catégorie des mouvements actés par le Lausanne Hockey Club: celui de Jonas Junland. «Je ne vois pas mon avenir ici, nous a confié le défenseur suédois, dont le contrat arrivera à échéance à la fin de la saison. A ce jour, je n’ai eu aucune discussion avec la direction. Dans ce milieu, cela veut dire ce que cela veut dire.»

Contacté, le directeur sportif Jan Alston n’a pas souhaité commenter le dossier. Tout indique toutefois que le joueur de 32 ans prendra un nouveau départ après quatre saisons passées dans la capitale olympique. Vers quelle destination? «Ce sera un choix familial (ndlr: Linköping fait partie des prétendants), glisse le principal intéressé, qui deviendra papa pour la troisième fois en février. Une chose est sûre: malgré la fin de l’aventure qui s’annonce, je reste impliqué à fond dans la cause commune, avec le titre national dans le viseur. Et je vais profiter de tous les moments. J’ai adoré et j’adore encore mon expérience à Lausanne.»

Le départ prévu du défenseur au No 45 n’est pas une surprise. Il vient confirmer les retouches que le club vaudois souhaite apporter à sa légion étrangère, où il espère conserver Petteri Lindbohm, également en fin de contrat, aux côtés de Cory Emmerton (lié jusqu’en 2021).