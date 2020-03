Kevin Fiala «compte» une 6e fois de suite

Kevin Fiala (23 ans) ne dérougit pas: alors que dix matches figuraient au calendrier du championnat de NHL dans la nuit de jeudi à vendredi, le Suisse a laissé une trace sur la feuille des compteurs dans une sixième partie consécutive.

Au SAP Center de San Jose, où Minnesota a battu les Sharks (2-3), l’ailier saint-gallois du Wild a été crédité d’un assist sur la troisième réussite du club du Midwest attribuée à Zach Parise.

Zach Parise just had to taaaaap it in. pic.twitter.com/jJJSGH08aJ

Le No 22 de l’équipe entraînée par Dean Evason présente ainsi une fiche de 52 points, dont 21 buts, en 62 titularisations.

Dans le camp d’en-face, l’ailier appenzellois Timo Meier a été à l’origine du 2-3 du vétéran Joe Thornton et a porté son total saisonnier à 44 unités.

Un autre Helvète s’est inscrit au pointage: Roman Josi.

Au Bridgestone Arena, où Nashville a contraint les Dallas Stars au mutisme (2-0), le capitaine des Predators a contribué à l’ouverture de score signée par le Suédois Filip Forsberg en avantage numérique.

FINALLY! ???? Filip Forsberg finds the back of the net for the first time since January 30th. pic.twitter.com/1EUva6kzeu