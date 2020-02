Kevin Fiala ne redescend plus de son nuage

Dix-neuf points en treize rencontres, Kevin Fiala traverse le début d'année 2020 comme un dragster! Vendredi soir, l'attaquant du Minnesota Wild a encore fait trembler les filets de Colombus puis offert une passe de but lors de la large victoire de son équipe face au Colombus Blue Jackets (5-0).

Kevin Fiala’s 19th scores his 19th goal of the season vs the Columbus Blue Jackets. 5-0 #mnwild pic.twitter.com/6agfcnwaqi — Wild Prospects & Young Players (@mnwprospects) February 29, 2020

Il s'agit du dixième but inscrit par le Saint-Gallois lors de cette série de 19 matches dominants pour un bilan total sur la saison de 47 points (19 buts et 28 assists). Grâce à la belle forme de Fiala et de son compère Parise, le Wild peut encore rêver d'accrocher une place en play-off puisqu'il ne compte qu'un point de retard sur Nashville et Winnipeg.

M.A.

Les résultats de vendredi:

Las Vegas - Buffalo 4 - 2 Anaheim - Pittsburgh 3 - 2 Philadelphie - NY Rangers 5 - 2 Columbus - Minnesota 0 - 5 Carolina - Colorado 2 - 3