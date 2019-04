Kukan et les Blue Jackets s’imposent à Boston

Les Columbus Blue Jackets sont revenus à 1-1 en demi-finale des play-off de la Conférence Est du championnat de NHL. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’équipe entraînée par John Tortorella s’est imposée 2-3 ap à Boston grâce à un but inscrit en supériorité numérique par le joueur de centre ontarien Matt Duchene dans la deuxième prolongation (84e minute).

It's @Matt9Duchene with the 2OT winner to tie the series at one game apiece for the @BlueJacketsNHL! #StanleyCup pic.twitter.com/FpfupWtgIb