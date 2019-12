La Suisse M20 jouera la Russie en quart

D’ores et déjà qualifiée pour les quarts de finales des Mondiaux M20, la Suisse jouait la position dans le groupe A, mardi soir à Trinec, en République tchèque.

Face à la Finlande, les hommes de Thierry Paterlini devaient vaincre pour s’emparer de la deuxième place de la poule, ce qu’ils ont fait en s’imposant 5-2 (0-1 3-1 2-0).

Pourtant, la première pénalité infligée aux Suisses leur a coûté un but après 20 secondes en infériorité numérique (13e, Honka). Cet avantage, les Finlandais allaient le garder jusqu’à l’entame du deuxième tiers et le perdre en moins de deux minutes.

Deux buts de Berri

Grâce à Fabian Berri (21e) et à Gaétan Jobin (23e), les Helvètes se sont retrouvés devant au score, déclenchant par la même occasion la furia finlandaise. Dans les buts, Stéphane Charlin a multiplié les parades pour empêcher l’un des nombreux tirs nordiques (19-9 au 2e tiers) d’entrer dans sa cage. Il n’a rien pu faire malheureusement à la 29e minute quand une déviation d’Odden a été poussée dans ses buts par le patin de Janis Moser.

Cette égalisation, sous domination, n’a pourtant pas entamé le moral des Suisses qui ont réussi à reprendre l’avantage sur un magnifique tir au poignet en pleine lucarne de Fabian Berri (37e).

La Finlande revenait avec la même envie sur la glace au troisième tiers, mais les joueurs à croix blanche résistaient encore et se payaient même le luxe d’inscrire un quatrième but par Simon Knak (51e) et un cinquième, dans la cage vide, à 12 secondes du terme, par Valentin Nussbaumer.

En quarts de finale, jeudi, la Suisse affrontera la Russie, qui a terminé troisième de la poule B. Les autres quarts verront se faire face la Suède et la République tchèque, la Finlande et les États-Unis ainsi que le Canada et la Slovaquie.

Yves Desplands