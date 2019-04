La Suisse a subi un camouflet contre la France

Au lendemain de sa large victoire contre ce même adversaire (6-0), la sélection de Patrick Fischer a pris un bien mauvais départ. Aux Vernets, la Suisse a rapidement été mise sous pression par les Français. Si Robert Mayer a tenu bon durant une dizaine de minutes, le gardien de Genève-Servette a été battu curieusement par un tir anodin de Damien Fleury (0-1, 11e).

Par la suite, les Helvètes se sont quelque peu remis en selle, mais n’ont pas égalisé malgré un power-play en fin de période initiale. L’égalisation a mis du temps à venir. Mais c’est finalement Grégory Hofmann, en échappée, qui a trompé le gardien Florian Hardy (30e, 1-1). Ce dernier a réalisé un arrête magnifique sur Kevin Fiala à la 34e à la suite d’une passe lumineuse de Yannick Rathgeb. La défense française s’est par contre totalement trouée sur une relance quelques secondes plus tard. En trois temps, Alessio Bertaggia a pu en profiter (35e, 2-1).

L’inévitable Nico Hischier a cru avoir assuré le succès de son équipe dès l’entame de la troisième période (45e, 3-1). Le Valaisan a profité d’une petite erreur du gardien adverse pour inscrire son quatrième but en deux jours. Mais la réduction du score de Damien Fleury en power-play (49e, 3-2) a tout changé puis que les hommes de Philippe Bozon ont pu égaliser quelques minutes plus tard. Le but de Florian Chakiachvili (53e, 3-3) a également été inscrit en supériorité numérique. C’est finalement Charles Bertrand qui a inscrit le but de la victoire en prolongation (61e, 3-4 ap).

Après les deux sèches défaites contre la Russie, ce revers noircir encore un peu le bilan helvétique dans cette préparation avant les arrivées attendues de Roman Josi, Yannick Weber ainsi que des finalistes bernois et zougois pour la dernière ligne droite avant le tournoi en Slovaquie.

Suisse - France 3-4 ap (0-1 2-0 1-2 0-1)

Les Vernets, 5820 spectateurs.

Arbitres: MM. Salonen, Hebeisen; Kaderli et Castelli.

Buts: 11e Fleury (Gallet) 0-1. 30e Hofmann 1-1. 35e Bertaggia (Praplan) 2-1. 45e Hischier (Rod) 3-1. 49e Fleury (5 c 4) 3-2. 53e Chikiachvili (Fleury/5 c 4) 3-3. 61e Bertrand 3-4.

Suisse: Mayer (30e Descloux); Rathgeb, Moser; Loeffel, Genazzi; Glauser, Kreis; Fora, Frick; Rod, Müller, Bertaggia; Praplan, Hischier, Hofmann; Ambühl, Kurashev, Fiala; Riat, Fuchs, Hollenstein; Walser. Entraîneur: Fischer.

France: Hardy; Manavian, Crinon; Hecquefeuille, Gallet; Thiry, Dame Malka; Chakiachvili, Dusseau; Bertrand, Guttig, Perret; Fleury, Claireaux, T. Bozon; Rech, Ritz, Treille; Valier, Berthon, Leclerc; Di Dio. Entraîneur: P. Bozon.

Notes: la Suisse sans Berra, Marti, Bertschy (surnuméraires) ni Josi et Weber (pas encore arrivés). Tir sur la transversale: Treille (6e). Temps mort: Suisse (60e).

Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse; 4 x 2’, 1 x 10’ (Dame Malka) contre la France. (nxp)